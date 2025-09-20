Las tiendas apuestan por el encanto de los regalos a medida

La mayoría son emprendimientos virtuales. Entre lo singular que piden son toppers para fiestas por divorcios

En cortayrecorta.ec hacen alcancías para guardar los buenos deseos que se escriben por ejemplo en las fiestas de despedidas.

Hoy en día, regalar va más allá de entregar un objeto: se trata de dar un detalle con alma. Los regalos personalizados están marcando tendencia porque permiten plasmar recuerdos, emociones e historias únicas en cada pieza. Desde tazas hasta lámparas, vinos o camisetas, cada creación se convierte en un símbolo especial que conecta de manera auténtica con quien lo recibe.

Los administradores de los talleres consultados por Diario EXPRESO concordaron en que, en los últimos dos años, la tendencia de adquirir regalos personalizados ha crecido en un 60 %.

La mayoría de los talleres no tienen un local físico, se promocionan en redes sociales y usan couriers para la entrega de los productos a todo el país, como es el caso de las lámparas personalizadas que se elaboran en la provincia de Manabí.

El taller Creaciones LOGUI, ubicado en Pedernales, elabora lámparas LED desde hace cuatro años. Aquí los precios van desde 20 dólares, a lo que se suma el costo del envío. Este emprendimiento nació después de la pandemia, cuando muchos se quedaron sin empleo.

Las lámparas llevan mensajes especiales; por ejemplo, se han mandado a hacer algunas para anunciar a los padres que serán abuelos.

Para atender a este nicho de clientes, también existen emprendimientos que ofrecen, por 25 dólares, una canción personalizada y un video con hasta 40 fotos. Si la persona solo desea la canción, el precio está entre 10 y 15 dólares.

Hay novios que optan por mandar a hacer los muñecos con sus rostros. Cortesía

Existen talleres donde el cliente lleva fotos y partir de ello se crean muñecos con el rostro y la profesión que se desea, los precios son variados pero más o menos uno cuesta 60 dólares. Hay novios por ejemplo que mandan a hacer los muñecos y lo lucen el día de la boda. Los locales que ofrecen este servicio son variados e igual se publicitan por las redes sociales.

Cada taller cuenta con clientes fijos. Algunos se enfocan en comunidades específicas, como es el caso de Jomahira Yépez, cuya última entrega fueron recuerdos para quienes visitaron un stand en la Feria Internacional del Libro en Guayaquil, que se desarrolla hasta este 21 de septiembre de 2025.

Yépez contó a Diario EXPRESO que comenzó su emprendimiento hace cuatro años. Su tienda virtual se llama zona_creativaec. “El éxito de un regalo personalizado está en que es un detalle que no se olvida, se guarda en el corazón”, opinó.

Una característica de regalo personalizado es que es artesanal; en la foto el taller de zona_creativaec. Cortesía

La característica de estos talleres es que el cliente puede solicitar lo que se le ocurra; un creativo se encarga de plasmar su idea. “La imaginación del cliente es nuestro límite”, afirmó Susana Bósquez, administradora de cortayrecorta.ec.

Entre las singularidades de los pedidos se encuentran los toppers (letreros para tortas) personalizados para fiestas de divorcio, relató Bósquez.

Otros emprendedores, como Josías Guerrero, crean regalos con chatarra. “Uso tornillos, tuercas, cadenas, etc. de bicicletas para hacer carros o motos con el nombre grabado. Además, realizo dibujos en discos de vinilo”, detalló Guerrero el administrador de mr.warrior_art.

Vinos y eventos personalizados

Bodega Dos Hemisferios ofrece pack con vinos y eventos personalizados. Miguel Canales

Es tal la tendencia que locales físicos, como Bodega Dos Hemisferios, innovan ofreciendo etiquetas, empaques, packs y eventos personalizados.

“Los clientes empezaron a pedir hasta eventos personalizados para entregar el regalo singular. Así, en Bodega Dos Hemisferios se consolidó esta tendencia de regalos y eventos personalizados”, indicó la Carla Artiñano, sub gerente general del establecimiento.

La meta de todos estos negocios es crear regalos con la intención de dejar una huella en el corazón de alguien.

