Una foto referencial sobre el uso de las redes sociales en los celulares.

La red social X recupera la normalidad tras caer durante una hora

El problema técnico de la red social afectó a varios usuarios de varios países

La red social X, antes Twitter, ha recuperado la normalidad sobre las 16:00 horas (15:00 GMT) de este martes 13 de enero de 2026, tras caer durante alrededor de una hora en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Francia, por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes enviados al sitio, que ahora recoge una recuperación paulatina de la actividad, al remitir esa caída.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los posts no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funcionaba.

El problema en varios países

A las 15.30 horas, la página Downdetector ha alcanzado un pico de 2.080 informes de usuarios españoles con problemas en el servicio, mientras que en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra ascendía a más de 27.700.

Esta incidencia también se ha replicado en otros países como Francia, con un pico de 2.500, así como más de 1.300 reportados en Italia.

A pesar de la recuperación, la red social X no ha realizado comentarios respecto a estos problemas técnicos.

