Julio José Prado: “En seis meses podemos tener listo un acuerdo con México”

El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha anunciado que busca mayor apertura comercial al mundo y conseguir objetivos como un acuerdo comercial con EE. UU. o la adhesión plena a la Alianza del Pacífico. La tarea la ha encomendado a Julio José Prado, quien está al frente del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

- ¿En qué mercados centrarán sus esfuerzos para suscribir acuerdos comerciales?

- Hemos visto que en estos días de gobierno se han acercado varios países a proponer acuerdos comerciales. Vemos algunos países como Rusia, u otros destinos en Asia, que han demostrado su intención de, al menos, comenzar a conversar con Ecuador. En el corto plazo, vamos a buscar cerrar un acuerdo comercial con México. Ese acuerdo comercial está en camino. Ya hay mesas de trabajo y la primera reunión formal que tuve como ministro fue en la Embajada de México para delinear un plan de ruta. Primero vamos a presentar las listas de oferta exportable a México. En las próximas semanas vamos a tener una reunión entre viceministerios de Exportación y de Comercio Exterior de México y de Ecuador y después una misión comercial público-privada viajará a México. Se ha entablado la relación para que esto pueda existir ybuscar sellar acuerdos a fines de año.

- Había temas sensibles en ese acuerdo, tanto en Ecuador como en México.

- En todo acuerdo comercial hay temas más sensibles. Esos todavía no se han trabajado en las mesas anteriores a este gobierno. No las he conversado todavía con México y yo voy a tener reuniones individuales con cada sector que se considera sensible en el acuerdo comercial, para poder ir encontrando el mecanismo, pero con la visión clara de que vamos a ir a la apertura comercial. Por eso, la agenda interna de trabajo de competitividad va a ser muy importante. Vamos a trabajar en una agenda de desarrollo industrial, especialmente con los sectores más sensibles para los acuerdos comerciales. Y lo segundo es que habrá un tiempo de desgravación que tendrá que ser negociado. Todavía no existe esa propuesta con los sectores más sensibles. No podemos tener un acuerdo comercial con México si no tenemos a nuestros productos insignia de exportación, como el camarón, el banano o la pesca, que sabemos son sensibles para México; pero debemos tener esos productos en el acuerdo.

- ¿Cuál es la agenda en el caso del acuerdo con EE. UU.?

- He tenido una reunión, antes de posesionarme, con la Embajada de Estados Unidos. Hemos demostrado la apertura total para sentarnos a conversar. La hoja de ruta no existe todavía, más allá del acuerdo de primera fase. He conversado con la embajadora Ivonne Baki y vamos a tener una reunión sobre cuáles son los pasos para abrir una agenda de trabajo con el Departamento de Comercio Exterior, que es el primer paso que debemos dar. No tenemos plazo, pero vamos a viajar a EE. UU. los próximos meses para presentar una propuesta de inicio de diálogo.

- ¿Cuál será la política respecto a aranceles?

- Hay dos hitos que vamos a trabajar:reforma arancelaria y el tema de reducción de costos y trabas de todo lo que tenga que ver con licencias, reglamentos y demás a través del INEN, del Arcsa y temas de procesos. En el tema de reforma arancelaria, la visión del gobierno actual es reducir todos los aranceles a la mínima expresión posible en bienes de capital, materias primas e insumos para la industria nacional. Esto le permitirá a la industria tener un respiro y abaratar costos para el consumidor final.

- ¿En cuánto tiempo empezarán a bajar aranceles?

- No hay una fecha específica para la reforma arancelaria. Tenemos que revisarlo con el Ministerio de Economía porque hay una sensibilidad del lado fiscal. Necesitamos avanzar rápido en una lista de desgravación, una propuesta consensuada.

- ¿En qué consistirá el plan de reactivación?

- Necesitamos crear un comité de reactivación productiva, una fuerza de trabajo público-privada que nos permita encontrar rápidamente los cuellos de botella donde están teniendo problemas los sectores productivos para la reactivación.

- Con lo de México, que es la pieza que falta para adherirse a la Alianza del Pacífico, ¿para cuándo Ecuador podría estar adscrito al bloque?

- El primer hito que necesitamos es cerrar el acuerdo comercial con México. De lo que hemos conversado con la Embajada de México y nuestros pares allá parecería que en seis meses podemos tener listo el acuerdo comercial con México. Una vez que esté cerrado ese acuerdo comercial pasaremos a la inclusión formal a la Alianza del Pacífico, con todos los otros países los temas están cerrados. Si es que lo gramos con México en seis meses, en los próximos seis meses podemos tener una ratificación formal.

Luego de dirigir la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), Prado se incorporó al gabinete del presidente de la República, Guillermo Lasso, para buscar más acuerdos comerciales e impulsar la reactivación económica del país, luego de la crisis económica más profunda desde que hay registros.