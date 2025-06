Del “no me gusta” al top mundial: así conquista Juan Begué el universo del café

Juan Begué jamás imaginó que el café cambiaría su vida. De hecho, lo detestaba. “No tomaba café, me parecía malísimo, no entendía cómo la gente podía disfrutarlo”, recuerda entre risas. Todo cambió hace más de una década, cuando probó por primera vez un café de especialidad. Aquel sorbo lo deslumbró y despertó en él una pasión que lo llevaría a convertirse en uno de los mejores catadores del mundo.

Este 2025, Begué hizo historia: se convirtió en el primer ecuatoriano en clasificar entre los 20 mejores del ‘World Cup Tasters Championship’, la competencia de cata más exigente del planeta, celebrada en Suiza. Su logro no solo representa un reconocimiento personal, sino que marca un hito para el café de especialidad ecuatoriano, un sector que busca conquistar el mundo con calidad y orgullo nacional.

En una industria dominada por cafés comerciales e importados que opacan la producción local, Begué ha impulsado un cambio radical. Como catador profesional y fundador del laboratorio UMA, su trabajo conecta a los caficultores con consumidores conscientes y educa sobre lo que realmente significa un café de especialidad: técnica, compromiso y una identidad cafetera propia.

“UMA nació para comunicar lo que significa el café de especialidad. No es solo sabor: es técnica, es compromiso, es identidad”, afirma Begué. Su visión es clara: Ecuador debe dejar de depender de la validación externa para valorar sus productos y construir una cultura cafetera que reconozca la excelencia desde la finca hasta la taza.

