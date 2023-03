¡Se imagina ‘desayunar’ en la noche un bolón, acompañados de amigos escuchando música, bebiendo una sangría o cerveza! Hay lugares donde la escena es posible.

El bolón es parte del tradicional desayuno en la Costa del país. La bola de verde la rellenan de queso, carne de cerdo, chicharrón o tocino y ahora se puede comer también en la noche.

La expresión ‘desayunar’ en la noche es de Marvel, salió en la película del Hombre Araña donde aparece el Duende Verde; allí Peter Parker invita a ‘desayunar’ en la noche a la chica de la que está enamorado, Mary Jane.

La escena no se quedó en el film, la idea se vive en Guayaquil. Se puede pensar que es un ‘jet lag’ gastronómico. Sin embargo no lo es. Para los dueños de los restaurantes es una forma de obtener más rentabilidad, en el recorrido que hizo Diario EXPRESO los locales señalaron que la venta del menú de desayunos en la noche se incrementa entre un 30 % y un 70 % en comparación con lo que se vende en la mañana.

Uno de los locales que ofrece el bolón y tigrillo nocturno es Verde Mar, está ubicado en Aventura Plaza, en Las Ramblas. La dueña del restaurante, Xiomara Cumba, señaló que la demanda aumenta en la noche, un 30 % más. En su local el más solicitado es la ‘Piñata’, que es un bolón grande relleno de queso, carne de cerdo y tocino.

“La masa es suave, húmeda por dentro y crocante por fuera, cuesta cinco dólares”, manifestó Óscar Vera, cliente que un jueves, a las 19:00, ‘desayunaba’ un bolón.

Vera agregó que es fanático del verde. “Desde que descubrí un restaurante que prepara bolón nocturno me volví cliente. En Verde Mar atienden hasta las doce de la noche, venden una variedad de piqueos y menú con mariscos; pero esta noche vine por un bolón”, contó.

El encebollado, comida considerada para el desayuno, también se encuentra en la noche. Juan Faustos

La idea nació de los clientes en Quevedo, contó Cumba. Su restaurante tiene 15 años en la provincia de Los Ríos y hace un año llegaron a Guayaquil, logrando éxito con el bolón nocturno.

Otro local que también ofrece productos típicos del desayuno en la noche es PROT INN Coffee Shop, su gerente, David Pareja, explicó que estos alimentos (bolón, tigrillo, pancakes, waffles. etc.) han entrado en la categoría de los alimentos llamados All Day, Every Day (todo el día, todos los días). “Nuestra venta de estos productos junto a las demás ofertas del local sube entre 30 % y 40 % de 18:00 a 22:00, en Guayaquil”, recalcó.

En el mercado hay un platillo que es el precursor de pasar de ser desayuno a ser uno de los preferidos también en la noche, es el encebollado. EXPRESO contactó a Ernesto Bravo, uno de los primeros que ofreció el encebollado nocturno, él es dueño de El Gato de la Octava, ubicado en Octava y Cuenca. Relató que empezó a vender el encebollado con su hermana hace unos 48 años, al poner su local optó por vender en la noche. En la actualidad su local funciona 24 horas ofreciendo más platos típicos. “En mi local en la noche se vende un 70 % más de encebollado que en la mañana”, dijo.

Los principales clientes son las personas que buscan comer después de la farra en la discoteca o karaoke.

“Aunque también hay los trabajadores que al terminar su día laboral buscan recuperar energías con un encebollado”, indicó Alexander García, uno de los administradores de El encebollado rosado, local que está en Tungurahua y Sedalana y que atiende hasta las 19:00.

Así los clientes y los restaurantes están provocando que en algunos sectores, Guayaquil también despierte en la noche.

En porción pequeña es un beneficio

Para quienes cuidan la salud y la figura se preguntarán cuán bueno es comer un bolón o un encebollado en la noche. Para obtener la respuesta Diario EXPRESO consultó a varias nutricionistas y todas coincidieron en que todo depende del tamaño de la porción y de que no se les agregue grasas saturadas.

“El encebollado tiene proteína (pescado), carbohidrato (yuca), grasa y como se pone cebolla y tomate lo hace un plato completo. No hay problema en merendar solo un encebollado midiendo la porción y sin mezclar con otros alimentos”, manifestó a EXPRESO Silvia Alejandro, nutricionista.

En el caso del bolón, Alexandra Bajaña, vicepresidenta del Colegio de Nutricionistas, señaló que 100 gramos de verde aportan 89 calorías saludables. “La cantidad apropiada es de 150 gramos de plátano verde y es bueno combinarlo con aceite de oliva, pescado y hortalizas. Así es un buen aporte calórico sin causar exceso glicémico (subida de azúcar). Si se le agrega manteca, chicharrones, margarina y queso llega a 700 u 800 calorías. Hay que evitar agregarle grasa saturada para evitar el sobrepeso”, indicó.

En el caso de los pancakes son saludables, dependiendo de los ingredientes, no es un problema comerlo en la merienda o cena. Se los puede hacer con harina de almendra o de coco, dijo Andrea Aguirre, nutricionista.

La conclusión es que todo depende de la persona, los diabéticos o con sobrepeso tienen que cuidarse más en la cantidad que comen de carbohidrato, ellos deben consumir vegetales y proteínas; todo en las cantidades que sus doctores les han indicado.