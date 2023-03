No es nada nuevo el debate que se arma en redes sociales cuando una persona asiste a un restaurante o cafetería popular y se topa con precios a los que, usualmente, no está acostumbrado a pagar. Esta vez no fue la excepción. Una joven subió un video a su perfil de TikTok en donde se hizo viral por sus declaraciones tras haber desayunado en el Café de Tere.

"Dime por favor si este desayuno en verdad cuesta $ 9, huevo, medio bolón y un café...", dijo la usuaria a través de su video en donde también menciona su inconformidad con el establecimiento donde se encontraba, diciendo que, en pleno fin de semana, el lugar se encontraba lleno de gente y que además los ventiladores no abastecían para el calor de Guayaquil.

"Café de Tere"



Por las reacciones a este video que circula. pic.twitter.com/3tJdTaiLe7 — ¿Por qué es tendencia? 🇪🇨 (@twittendencia) March 1, 2023

El vídeo que posteriormente fue subido por otro usuario en Twitter, rápidamente generó un debate entre las personas que estaban de acuerdo con que los precios son altos, los que decían que los precios van de acuerdo a la calidad del restaurante y otro grupo de internautas que le recomendaban a la joven que vaya a otro lugar en vez de quejarse por los precios.

¿Cómo afecta estos vídeos a los comercios?

Para Gio Moreno, content manager y experto en marketing digital, menciona que esos comentarios afectan a los restaurantes pues no les conviene que su nombre comercial se vea envuelto en medio de una queja. Sin embargo, el experto menciona que una comunidad forjada con clientes fijos como la de Café de Tere, es complicado que tenga alguna repercusión.

"Creo que la marca no debe quedarse callada. Sería bueno que Café De Tere pueda usar este vídeo a su favor con una publicación que sea graciosa o que llame la atención porque, prácticamente, hay un foco de atención hacia la marca. Es una comunidad formada y ellos lo van a ver de manera positiva", dice el experto.

Sobre si este tipo de críticas pudiese llegar a afectar a la marca como tal, Moreno respondió que podría incidir en las personas que nunca han ido al restaurante y quizás no tienen una referencia del producto - precio.