La Unión Europea pasa por una de sus peores crisis económicas en toda su historia, la guerra entre Ucrania y Rusia está afectando gravemente el bolsillo de todos los consumidores que buscan una opción de dieta más saludable para sus raciones diarias.

Esto no solo es propio de las familias que acuden al supermercado para realizar las compras del hogar, sino que afecta también a los dueños de restaurantes pues ya no es conveniente servir platos de comida que incluyan frutas y verduras porque, al día de hoy, ya no es rentable.

Debido a esto, restaurantes italianos en Reino Unido se vieron obligados a sondear nuevas opciones para no entrar en una crisis presupuestaria. Según datos de la Federación de Cocineros Italianos del Reino Unido, el precio de los tomates en ese país aumentó 4 veces en 2022, por ejemplo, una caja de £5 pasó a costar £20 (21,18 dólares). Así mismo, los tomates enlatados pasaron de costar £15 a £30 (31,78 dólares).

Todo esto se suma a una grave escasez en el cultivo de tomates en el país británico. The Guardian, explica que debido a esta afectación, los estantes de frutas están casi vacías y ha obligado a las cadenas de supermercados poner un límite de compra por persona. La Asociación de Productores Lea Valley (LVGA), informó además que los principales agricultores del Reino Unido están retrasando la siembra de algunas cosechas debido a los altos costos energéticos.

Solución momentánea

A pesar del contexto, cocineros italianos no han detenido sus negocios y comenzaron a realizar las denominadas pizzas y pastas blancas. Estos platos que se sirven con tomate, ahora son elaborados con queso ricotta y calabacines o berenjenas para la base de pizza y salsas para las pastas. Una nueva tendencia que comienza a tomar protagonismo en medio de la escasez.

Acomodadores, reciben los pocos tomates que llegan a un supermercado. INTERNET

EL DATO

“La cocina napolitana sin tomates era muy rica, pero el tomate se comió la complejidad del Golfo de Nápoles hasta el monte Vesubio. Por eso lo llamo el Rey de Nápoles”, asegura Angelo Forgione, autor del libro Il re di Napoli.