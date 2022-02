El riesgo país de Ecuador ha fluctuado entre los 700 y 800 puntos en 2022, pese al alto precio del petróleo, que bordea los $ 90, y a la vigencia de la reforma tributaria, que dará al fisco $ 1.900 millones entre 2022 y 2023. Si bien tras la llegada de Guillermo Lasso a la Presidencia el indicador se redujo, en los últimos meses no ha variado significativamente. ¿Qué esperan los mercados de Ecuador? Jaime Reusche, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s Investors Service, habló con EXPRESO sobre la situación económica de Ecuador y cómo mira al país tras las reformas implementadas y las que busca presentar el presidente de la República, Guillermo Lasso.

- ¿Cómo se mira la situación de Ecuador en 2022?

- Hemos visto precios del petróleo altos y creemos que vamos a ver más de eso en este año, lo cual puede apoyar los ingresos fiscales en este año, más la reforma tributaria que también debería ayudar a aumentar la recaudación y seguir con una reducción relativamente modesta del déficit fiscal de Ecuador. Por otro lado, el efecto rebote de la economía ya no lo vamos a estar viendo en este año, muy probablemente va a costar un poco más crecer. Reducir el déficit fiscal también va a restar estímulo para crecer. Un buen comienzo para 2022 y bastantes retos políticos y fiscales para el país, porque estamos esperando una desaceleración a escala global y un incremento de las tasas de interés en la Reserva Federal.

- ¿Por qué el riesgo país de Ecuador no ha bajado más? ¿Qué están esperando de Ecuador los mercados?

- En general, lo que hemos visto es que se está recuperando el espacio fiscal que se perdió durante la pandemia, pero más allá de eso no hemos visto algo que transforme la economía o que sea algo distinto a antes de la pandemia. Las reformas económicas todavía no se han dado y se está esperando la reforma laboral. Y también parece que los mercados están buscando otras reformas complementarias, que apoyen la confianza empresarial, que generen más atracción de inversión extranjera directa y más dinamismo en el sector privado. Además, tenemos este contexto internacional donde las tasas pueden aumentar fuertemente este año, lo cual no solo puede afectar a Ecuador, sino a todo el mundo. El costo de endeudamiento puede ser más caro que en los últimos dos o tres años. Creo que los mercados también están esperando el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se han cumplido las metas, pero se ha demorado la última revisión y desembolso y creo que eso puede bajar en algo el riesgo país, pero no tan significativamente.

- Es decir, ¿se esperan reformas económicas más profundas?

- Difícil saber qué es lo que espera el mercado específicamente. Nosotros mantenemos una calificación relativamente baja para Ecuador, Caa3, con perspectiva estable, lo que significa que hemos regresado al Ecuador prepandemia, algo que es un mérito; pero no cambia el perfil de riesgo del soberano, del país. Seguimos esperando esas reformas que transformen la economía, que le den más dinamismo al sector privado. Recordemos que esta es una economía a la que le ha costado mucho crecer, le ha costado mucho ajustar sus cuentas fiscales. Ecuador debe definir un motor de crecimiento.

- ¿Las calificaciones crediticias se van a mantener en esa misma tendencia?

- Es algo que va a demorar. Para poder recobrar la confianza, no solo de los mercados sino también de las calificadoras e inversionistas extranjeros, eso no cambia de la noche a la mañana, sino que requiere un esfuerzo bastante concreto que se mantenga más allá de un año.

- ¿Se espera menor dependencia del precio del petróleo?

- Es muy difícil que un país pueda cambiar esa dependencia. Cuando tiene un tipo de dependencia sobre algún tipo de materia prima, tanto para ingresos fiscales o desempeño económico, es muy difícil que eso llegue a cambiar. Lo que uno puede hacer es tratar de mitigar esa dependencia, pero cambiar la estructura es algo que toma décadas. Cuando uno adopta reformas estructurales, un país comienza a cambiar ese proceso. En ese sentido se está hablando de esa reforma laboral, que me parece interesante, pero en cierta forma nos parece un diagnóstico errado de lo que necesita la economía para seguir creciendo. Es como tratar de correr una maratón, con esta reforma laboral, cuando uno está aprendido a caminar.

- ¿Concluir el acuerdo con el FMI este año le daría más credibilidad al país?

- Yo diría extender el acuerdo con el Fondo más allá de este año, lo cual se ve difícil porque ya el financiamiento que ha recibido Ecuador ha sido excepcional, porque va más allá de la cuota o de lo que típicamente permite el Fondo Monetario. Buscar otro acuerdo, así sea de asistencia técnica, ayudaría a tener más financiamiento de los multilaterales, críticamente necesario para poder mantener las cuentas públicas en orden. Es preocupante si el Gobierno sale a los mercados a financiarse, por los altos costos.