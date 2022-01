A funcionarios de diversos ministerios no se les renovó el contrato en diciembre de 2021.

Fin de año con ajuste. Atrabajadores de entidades del Estado no se les renovó sus contratos para que continúen en sus funciones, aseguró Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador. “De lo que conozco, en casi todos los ministerios ha habido gente que no ha sido renovado sus contratos”, añadió.

El representante de los trabajadores aseguró que dentro de la estadística del Gobierno eso no se considera despido, sino simplemente que se ha cumplido el ciclo para el que fue contratado.

Por ahora no hay un número de a cuántas personas no se les renovó los contratos. EXPRESO consultó ayer la cifra al Ministerio de Trabajo y hasta el cierre de esta edición no ha enviado una respuesta.

Según García, entre contratos de servicios y nombramientos provisionales, estaban cerca de 80 mil trabajadores del sector público. Pero ese ajuste sí tiene un reflejo en los números. Según datos de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se destinaron $ 8.217 millones en 2021, 4,3 % menos que en 2020. Además, la cifra es la más baja en los últimos ocho años.

Desde que Ecuador se ha acercado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir financiamiento, en 2019, se comprometió a reducir el gasto en sueldos y salarios del sector público.

Si bien se ha revertido la tendencia de crecimiento en el rubro, ahora el Gobierno busca ser más cauto en el ajuste. La estrategia ahora es no recortar gastos, sino intentar que no crezcan demasiado.

En el último reporte del FMI se señala que el plan es tener un crecimiento nominal (en dólares) de la masa salarial más lento a mediano plazo que el crecimiento de la economía ecuatoriana, reduciendo así la masa salarial total del 9,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) al 8,2 % para 2025.

Este camino se puede lograr permitiendo que los salarios crezcan con la inflación y reemplazando al personal que se jubila y finiquitando contratos ocasionales, señala el último documento del FMI.

Además, dice el multilateral, es posible generar ahorros adicionales a partir de salarios más bajos para las nuevas contrataciones en el sector público, o pensiones jubilares más bajas del personal con contratos a plazo fijo.

Las autoridades planean establecer metas salariales en los presupuestos anuales y coordinar estrechamente con el Ministerio de Trabajo para generar los ahorros previstos, señala el documento del Fondo.

¿Cuál es la situación para 2022? El gasto en salarios sube en cerca de $ 800 millones y se estima que se gastará un total de $ 9.094 millones al finalizar el año.

¿Cuál es la razón?El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, ha mencionado que el aumento en la cifra de sueldos y salarios para 2022 obedece a un “sinceramiento” en los números de la cartera de Estado.

Parte del gasto en sueldos y salarios de los últimos años fue registrado como gasto de inversión. Ante la norma legal que establece que los gastos permanentes deben ser cubiertos con ingresos permanentes, como impuestos, parte de sueldos y salarios que fueron costeados con deuda fueron clasificados como gasto de inversión, han explicado las autoridades.

Las cifras

Según las proyecciones del organismo, se estima que el gasto en sueldos y salarios llegará a $ 9.590 millones al cierre de 2022. La cifra no dejará de crecer hasta 2025 y cada año se prevé un incremento de entre $ 50 y $ 200 millones. Número: Actualmente, unos 500 mil trabajadores laboran en el sector público, según las estimaciones oficiales. Desde el Gobierno se ha manifestado que la mayoría de servidores públicos corresponde a militares, policías, médicos y profesores.

