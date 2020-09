Versión de Chérrez: "Están impagos los repos vencidos porque Ecuador renegoció los bonos"

El abogado de Jorge Chérrez Miño, Juan Pablo Merino, habla con EXPRESO sobre la trama de emisiones con irregularidades revelada en agosto por este Diario. El implicado no ha querido responder hasta ahora directamente a las acusaciones que le señalan.

Según su abogado, no hay delito alguno en la operación y acusa al Gobierno sobre todo ese proceso.

“Ninguna de las inversiones hechas con IBcorp Investments y sus filiales están, ni perdidas, ni han sido desviadas o constituyen una estafa , son inversiones que se encuentran respaldadas y que bajo ningún concepto puede decirse que hay acciones criminales detrás de ellas. Estas operaciones se han dividido en operaciones de swap y de reporto”, señala Merino.

- ¿Cuánto suman estas operaciones?

- En cuanto a las operaciones de swap, que suman 325 millones de dólares, estas vencen recién a finales de diciembre, ¿cómo se puede establecer que existe un faltante? Esta operaciones no se encuentran vencidas; las operaciones de reporto un tramo de estas se encuentran vencidas y tienen como garantía los bonos de deuda global 2020-2024. IBcorp ha pagado por rendimiento unos 112 millones de dólares en efectivo desde el 2014 hasta enero de 2020. Esto no se termina en el 2017. Las operaciones han sido renovadas en el 2018-2019 y 2020. (Según el Gobierno ha pagado, pero papeles no con dinero en efectivo)

- ¿Las operaciones de reporto por qué están vencidas, por qué no se han pagado?

- Están atadas a los bonos de deuda 2024. A principios de este año y finales del año pasado el Gobierno anunció que no iba a poder cumplir con las obligaciones y por ende de forma unilateral decide hacer una reestructuración a su deuda quitando capital e intereses a esos bonos; el tenedor de esa deuda era Isspol. El reporto se basa en esa deuda y cuando a nosotros nos patean una deuda de 2024 al 2040, eso hace que los precios de los bonos caigan de forma espeluznante. Han perdido más del 50 % de su valor. Si Isspol hizo un reporto de 100.000 dólares con IBcorp, ese bono vale más o menos 40.000 dólares.

- ¿Ese riego estaba estipulado en el contrato? ¿El Isspol aceptó eso?

- Claramente, sí. Se establece en el contrato con extrema claridad que en el caso el Isspol asume los riesgos. Es él quien tiene los bonos bajo su custodia, lo que garantizamos es la fluctuación del precio en el mercado de ese bono siempre que el mismo no sea cambiado. La renegociación de esos bonos por parte del Estado afectó a los fondos el Isspol. Por eso Chérrez ha puesto una demanda al Estado en Nueva York.

- ¿Me puede dar una copia de esos contratos?

- Estos contratos están en una investigación previa, son parte de esta investigación que tienen carácter de reservada.

- ¿Cuánto mismo tiene?

- En swap 325 millones entre bonos de deuda interna y bonos de deuda externa. En los de reporto 200 millones de deuda de bonos global.

- ¿Cuál es la propuesta de pago quiere hacer el señor Chérrez?

- No le puedo decir porque tiene que ser ventilado en un proceso de mediación.

- ¿Quién es el custodio de esos bonos?

- La custodia la tiene el Decevale.

- El Decevale dice que tiene garantías personales del señor Chérrez y el detalle de los bonos es confuso ¿Sabe usted que el Decevale tampoco puede custodiar esos bonos?

- Yo no puedo aseverar si el Decevale está o no está permitido hacer algo, pero él ha aceptado un contrato. El Decevale ha sido quien ha monitoreado para totalidad de estas operaciones desde el 2014 hasta la presente fecha.

- Los bonos jamás debieron haber estado en Decevale, porque no están inscritos, esos bonos, en el Catastro Público de Mercado de Valores. Ellos no deben tener tales bonos en su custodio. Solo hay dos cámaras que pueden ser custodios de los bonos de deuda emergentes y están en Europa: Euroclear y Clearscreen.

- No...

- Si no están inscritos no pueden negociar, no tiene lógica...

- Es que esto es un reporto privado.

- Los bonos no son privados, son deuda pública.

- El Decevale tiene las garantías bajo su custodio y así fue establecido por las partes, no puedo responder por el Decevale. Si hubo fallas administrativas en cuanto al Decevale son las autoridades las que deberán determinar sanciones administrativas.

- Desde cuándo conocía el señor Chérrez a Edgar Proaño.

- Quién es Édgar Proaño, disculpe.

- El exdirector del Isspol, el que negoció estos papeles.

- No podría realizar tal aseveración, usted debería preguntarle al señor Chérrez. Aquí no ha habido un tema de compadrazgo. Nosotros seguimos instrucciones de nuestro cliente, el Isspol.

- El señor Chérrez ¿es especialista del mercado de capitales, es abogado, economista, licenciado?

- Es especialista en mercado de capitales. Eso lo ha hecho mucho tiempo.

- ¿Dónde se encuentra el señor Chérrez?

- Tiene su domicilio el México y Panamá, él viaja por todo el mundo. Su residencia está en esos dos país.

- ¿Él tiene pensado afrontar esa situación tiene pensado venir al país?

- Siempre dará la cara a los ecuatorianos.

- ¿Tiene inversiones o tuvo inversiones en Madisson Asset de Gustavo Trujillo (cuyos fondos fueron incautados por el Gobierno de Estados Unidos por lavado de activos)?

- Creo que debemos centrarnos en las inversiones realizadas por el reporte que fueron entre Isspol e IBcorp con el Decevale como custodio como compensador.

- Tiene el señor Chérrez relación con Héctor San Andrés.

- No podría darle referencias personales, eso debe preguntarle a él.