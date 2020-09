Jorge Cherrez fue parte de los demandantes de Ecuador para detener la renegociación de la deuda externa

La madeja de irregularidades en las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) comienza a desenredarse y algunos detalles salen a la luz.

Uno de ellos es que Jorge Chérrez, director ejecutivo de IBcorp Investments and Business Group, señalado como uno de los principales presuntos responsables de la estafa en las inversiones del Isspol, testificó en contra de Ecuador para detener la renegociación de la deuda externa.

Según un documento al que EXPRESO tuvo acceso, Chérrez testificó el 30 de julio de 2020, desde Miami, en contra de Ecuador para detener la renegociación con los tenedores de bonos soberanos.

El pasado 29 de julio de 2020, dos fondos de inversión, pertenecientes a los grupos minoritarios de acreedores, interpusieron una demanda a Ecuador en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), para bloquear la renegociación de la deuda.

Contrarian Capital y GMO demandaron al país y calificaron al plan de reestructuración de la deuda del gobierno como “coercitivo en extremo”.

Chérrez señala que en su rol como director ejecutivo tiene una variedad de responsabilidades que incluyen, entre otras, buscar, analizar y ejecutar inversiones en títulos de deuda a nivel mundial, incluidas oportunidades de inversión soberana en nombre de varios fondos que administra IBcorp.

Dichas inversiones, dijo Chérrez, incluyen bonos emitidos por la República del Ecuador. La propuesta del gobierno ecuatoriano para renegociar la deuda impuso consecuencias financieras y no financieras graves, punitivas a los tenedores de bonos que se negaron a consentir y ofrecer sus bonos.

Cuando Ecuador anunció la propuesta, sostiene Chérrez en su declaración escrita, los fondos de inversión administrados por IBcorp tenían una cantidad significativa de bonos ecuatorianos.

Pese a que no estaba de acuerdo, Chérrez dice que aceptaron la propuesta ecuatoriana. “IBcorp no tomó esta decisión a la ligera. Fuimos sometidos a una presión de tiempo excesiva para tomar una posición sobre una transacción que Ecuador dijo que no era coercitiva, que se negoció de manera transparente y que era consistente con los términos contractuales de los contratos subyacentes”, asegura el director de IBcorp.

“A pesar de nuestras serias preocupaciones por las declaraciones de Ecuador, dado el plazo irrazonablemente ajustado y las draconianas consecuencias de no licitar, para proteger a nuestros inversionistas, no tuvimos más remedio que licitar. Enfrentados a una decisión difícil, nos sentimos obligados a ofrecer los bonos elegibles”.

En los reportes del Isspol se señala que las de $ 205 millones corresponden a inversiones en bonos soberanos ecuatorianos (a valor nominal) 2024 y 2028, a través de IBcorp.

Pese al pedido de detener la renegociación de la deuda, la jueza Valerie E. Caproni, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, desestimó la petición de dos fondos de inversión el pasado 31 de julio de 2020. Finalmente, la renegociación se finiquitó el 31 de agosto pasado.

Uno de los problemas que el mismo Isspol ha identificado es que los bonos que recibió la entidad como garantía suman $ 205 millones, a valor nominal. Sin embargo, esos papeles se deprecian según la situación económica y política del Ecuador y de acuerdo con fluctuaciones propias del mercado.

Al 15 de agosto de 2020, esos bonos cuestan el 50 % de su valor nominal, dice el Isspol, y para recuperar el valor total de la inversión deberán esperar a su liquidación (en 2024 y 2028), lo cual puede generar problemas de liquidez.

Analistas consultados por EXPRESO señalaron que la renegociación de la deuda ecuatoriana pudo haber depreciado los bonos que tiene el Isspol en sus manos como garantía. Pero todavía está por conocerse qué papeles tiene la entidad en su poder.