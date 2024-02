La IA y robots que alivian la carga laboral

LUCIA, Blue y Kobetina son robots que trabajan en empresas en Ecuador que tienen el común denominador de haber llegado para aliviar la carga laboral y ofrecer una experiencia diferente al cliente. Su función, ahora, no es desplazar de su trabajo a nadie, según los gerentes consultados.

LUCIA es la que más tiempo tiene en la experiencia de reducir la carga de labores para sus compañeros humanos. Desde 2022 su función es auditar los estantes, ella lo hace en dos horas. Una persona necesita 8 días para realizar esa misma tarea. LUCIA significa Lo Último en Computación e Inteligencia Artificial, fue creada en Guayaquil en Tía.

“LUCIA no ha reemplazado a ningún trabajador. Más bien ha reducido hasta un 12 % el margen de error en las etiquetas”, dijo a Diario EXPRESO Emmanuel Morán, ingeniero de Inteligencia Artificial de Tía.

En esta semana que termina llegó la primera mesera robot a Guayaquil llamada Kobetina, ella fue importada desde Europa. Está en el restaurante Kobe Sushi & Rolls. El director general de la marca, Kléber Molina, destacó que no van a despedir a los meseros. Kobetina recibe los platos y los lleva a la mesa y participa en celebraciones junto al resto del personal. “No habrá reducción de mano de obra por tecnología, se lo reubica y, además, se contrata a quienes van a manejar al robot”, reiteró.

Kobetina es un robot que atiende en la cadena de restaurantes de sushi Kobe. Joffre Flores.

En el caso del primer robot que llegó a Ecuador, este está en Quito desde agosto de 2023, se llama Blue, trabaja en Kibou Kaiten Sushi. La propietaria del restaurante especializado en comida japonesa, Alexandra Caro, indicó que no fue fácil traerlo desde China, porque la empresa pedía tener un distribuidor de ellos en el país y no había. Entonces se lo llevó primero hasta Colombia y desde este destino se lo trajo a Ecuador.

La función de Blue es llevar platos, facturas, baila y canta en las celebraciones de los clientes. Este local cuenta también con una mesa que hace que roten los platos automáticamente.

“En agosto de 2024 recién vamos a cumplir un año de estar en el mercado, pero en unos meses vamos a abrir un nuevo local en Quito, porque el que tenemos nos quedó corto. El robot que funciona con Inteligencia Artificial (IA) no quita el trabajo de nadie, solo facilita las tareas. Fíjate que empezamos con cinco colaboradores y ahora tenemos 10. Todos los locales que se abran tendrán un mesero robot, porque con ese concepto abrimos el restaurante”, explicó Caro.

Desde la academia también se indica que Inteligencia Artificial (IA) no va a mermar los puestos de trabajo. Otra cosa son los robots para mecanizar un proceso en una industria, para producir en línea, pero no es el tema que se analiza en este artículo.

“La IA no busca reemplazar a las personas, más bien ayudan en las tareas a los trabajadores”, dijo a Diario EXPRESO Christian Tutivén, catedrático investigador de la Facultad de Ingeniería de Ciencia Mecánica y Ciencias de la Producción de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Destacó que con el uso de la IA lo que se busca es que el sistema pueda imitar el comportamiento humano, el área que más ha crecido es la de ciencia de datos, aprendizaje de máquinas o machine learning, que es una disciplina del campo de la Inteligencia Artificial que, a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones.

Tutivén agregó que la universidad está trabajando en desarrollar sus propios robots, hay uno que se lo está programando para asistir a los enfermos que están solos en un hospital. También se trabaja en vehículos no tripulados, drones para diferentes servicios, etc.

Solo el desconocimiento crea temores, por eso en la medida que se conoce la función de la IA hay más optimismo.

A nivel general, la mayoría de los trabajadores en todos los sectores se siente bien con la adopción de nuevas tecnologías, siendo los trabajadores de ciencias biológicas, los más optimistas. De hecho, solo el 24 % de los trabajadores espera que la IA tenga un impacto negativo en su trabajo según este análisis, aplicado a 30.000 colaboradores de varios países. Es la conclusión de un estudio de Adecco: What’s working: Navigating the AI Revolution and the Shifting Future of Work (¿Qué está funcionando?: Navegando por la revolución de la IA y el cambiante futuro del trabajo).

Según el análisis de Adecco, las principales razones por las que las personas utilizan la IA son para “encontrar información muy rápidamente” y “ahorrar tiempo en tareas básicas/rutinarias”. Según las cifras, la mayoría lo ve como una tecnología que puede aligerar sus cargas administrativas, liberando tiempo para centrarse en trabajos más estratégicos (59 %) y, en general, ahorrando tiempo en el trabajo (60 %).

Pero más allá de las ganancias de eficiencia, muchos también ven a la IA como una puerta de entrada a nuevas perspectivas profesionales: el 54 % de los trabajadores cree que puede abrir puertas a empleos a los que antes no podían acceder.

Por otro lado, el 60 % de los consultados espera que les ahorre tiempo y agotamiento laboral, en tareas repetitivas y abrumadoras; y es que el agotamiento en los trabajadores aún sigue siendo un problema. El estudio señala que el 36 % de los colaboradores ha sufrido agotamiento en los últimos 12 meses y que al 43 % no se les ha animado a tomar todas sus vacaciones anuales.

En la Espol se trabaja en un robot para que acompañe a los enfermos, también en carros no tripulados.

Chrstian Tutivén, catedrático investigador de la Espol

Esto evidencia que las organizaciones deben proteger su activo más valioso en su carrera por adoptar las nuevas tecnologías, ya que “el agotamiento es un riesgo grave a medida que los trabajadores asumen nuevas responsabilidades y, si las organizaciones descuidan a su gente, la tecnología no puede compensarlo. Las que tengan éxito serán las que empoderen a los trabajadores, mejoren sus capacidades y salvaguarden su bienestar”, señaló el estudio de Adecco.

Aunque en su mayoría, la acogida de los trabajadores ha sido positiva, según el estudio, todavía una cuarta parte no está segura sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y cómo afectará a sus empleos.

En Kobe no habrá reducción de mano de obra por tecnología, se los reubica y se mejora el servicio para el cliente. Kléber Molina, director general de Kobe Sushi & Rolls

Transformarán sus negocios en dos años

En medio de los desafíos macroeconómicos actuales, América Latina y el Caribe está demostrando ser un terreno fértil para la resiliencia y la innovación, con muchas empresas líderes impulsando la innovación a escala, llevando a la región hacia un futuro digital próspero. A medida que este panorama continúa evolucionando, Visa (NYSE: V) reveló los resultados de su nuevo Índice de Innovación, el cual encontró que la IA y open finance (finanzas abiertas) son las tecnologías más importantes de próxima generación que están inspirando actualmente a las principales empresas de América Latina y el Caribe a transformar sus operaciones, modernizar sus infraestructuras internas y proporcionar ofertas personalizadas basadas en datos a menores costos.

La investigación, realizada entre 122 empresas líderes de 10 mercados en la región, destaca que la mayoría de las empresas entrevistadas (75 %) considera que la IA y el open finance/banking transformarán sus negocios en los próximos dos años.

Estas dos tecnologías, junto a las criptomonedas/blockchain y los pagos en tiempo real (incluyendo las billeteras digitales) son consideradas por las empresas encuestadas como las cuatro principales innovaciones que impactarán al ecosistema empresarial en América Latina y el Caribe en los próximos 5 a 7 años.

Entre las 72 empresas que brindaron información adicional sobre su uso de IA, el 54 % la están utilizando para la automatización de chatbot/servicio al cliente, el 48 % para la prevención de fraude, el 45 % para escribir código y el 44 % para generar nuevo contenido de marketing.

