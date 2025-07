Grupo ATM acelera Esmeraldas III en medio de presión energética

Se informa de los avances en el trabajo, esta es la central con generadores no compatibles con el sistema eléctrico del país

Hay avances en la Central Esmeraldas III, lo que podría ayudar a futuro en coyunturas como la actual, marcada por condiciones climáticas que afectan la generación eléctrica. Pese a esta situación, el Gobierno ha prometido que no habrá apagones por esta causa.

Hasta la fecha, oficialmente se ha informado que hay ocho hidroeléctricas fuera de funcionamiento, debido a que las fuertes lluvias han provocado la acumulación de empalizadas, arena y piedras en los ríos, lo que puede dañar las turbinas. Las hidroeléctricas afectadas son: Coca Codo Sinclair, Delsitanisagua, San Bartolo, Victoria, San Carlos, Mazar, Sopladora, Enver Chiple, San Francisco y Toachi-Pilatón.

En este contexto, el Grupo ATM ha anunciado que refuerza los trabajos para la puesta en marcha de la Central Esmeraldas III. Desde el 23 de junio, la empresa trajo al país un equipo técnico de MAN, fabricante de los motores de los generadores instalados, quienes han liderado la revisión y ajuste del sistema de control de dichos motores.

Los trabajos actuales responden a una incompatibilidad técnica: los generadores importados no son completamente compatibles con el sistema eléctrico nacional. Así lo indicó Marco Acuña, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, en junio de 2025, en declaraciones a Diario EXPRESO, con base en un informe de Bureau Veritas Liban SAL. De los 48 generadores, 32 operan con una frecuencia de 50 Hertz, mientras que en Ecuador el sistema funciona con 60 Hertz.

El trabajo del Grupo ATM

Esta semana se incorporó al equipo técnico la empresa DCAC, reconocida por su experiencia en automatización y control en procesos de puesta en marcha de centrales termoeléctricas y motores diésel. “Junto con ellos, con el fabricante del sistema de control de los grupos electrógenos (DSE) y nuestro equipo especializado, estamos ajustando los parámetros de comunicación entre los diferentes equipos”, indicó el Grupo ATM.

La empresa agregó que actualmente se encuentran en la fase de calibración de sensores. Hasta la fecha, 12 motores han sido puestos en servicio de manera satisfactoria y hay seis grupos electrógenos conectados a la red.

En un comunicado, el Grupo ATM reconoció los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar una nueva crisis energética como la de 2024, y aseguró que continúa trabajando con pasos firmes y consistentes para entregar al país una solución eléctrica robusta y segura. No obstante, más allá de estas palabras de optimismo, no se detalló si fue fácil adaptar los generadores, ni si hay certeza de que no surgirán problemas técnicos a futuro debido a la incompatibilidad original de los equipos con el sistema eléctrico ecuatoriano.

