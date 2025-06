Austral asumirá costos de cambio de equipos en central Esmeraldas III

La empresa Austral Technical Management (ATM) anunció que asumirá completamente los costos de reemplazo de 30 alternadores en la Central Esmeraldas III, tras cuestionamientos ante una supuesta compatibilidad con el sistema eléctrico ecuatoriano. La decisión representa una inversión adicional significativa para la compañía, que ya tiene un contrato por $ 89.9 millones con el Estado ecuatoriano.

Días, atrás, el sector eléctrico advirtió sobre una eventual incompatibilidad de estos equipos, que implicaría que no se cuente con los 91 MW para cuando empiece el estiaje. No obstante, en un comunicado emitido este martes, ATM aclaró que no se trata de una incompatibilidad. Sostuvo que que los motogeneradores originales fueron diseñados para operar tanto a 50 Hz como a 60 Hz, frecuencias utilizadas en diferentes partes del mundo. "Los alternadores originalmente configurados para 50 Hz pueden operar sin inconvenientes a 60 Hz mediante una modificación interna en el cableado", dijo la firma. No obstante, añadió, "en nuestro compromiso con la eficiencia y la confiabilidad del sistema, hemos decidido reemplazarlos".

"Desde nuestra propuesta inicial, se informó claramente que los generadores son de 50Hz y 60Hz, y contamos con el respaldo técnico del fabricante, quien ha confirmado que estas configuraciones son seguras y confiables para operar a 60 Hz", señaló la empresa en su comunicado.

Austral: Impacto Financiero y Logístico

La decisión de Austral de asumir estos costos adicionales "representa un gesto de compromiso con el proyecto". La central debe aportar 91 MW al Sistema Nacional Interconectado (SNI) bajo un contrato firmado en agosto de 2024 por $ 89.9 millones.

Además del reemplazo de equipos, dijo la firma, ATM ha asumido todos los costos logísticos relacionados con el transporte desde el Puerto de Guayaquil hasta Esmeraldas, incluyendo reparación de puentes y vías, así como gestiones para la reapertura del Puerto Marítimo de Esmeraldas para facilitar el ingreso directo de la carga.

Cronograma de implementación

Según el comunicado, la empresa ya cuenta con todos los equipos en la Central Esmeraldas III y se encuentra en fase de pruebas. Durante este mes iniciará operaciones con un tercio de los generadores, con el objetivo de poner en marcha toda la planta de manera progresiva antes del inicio del estiaje.

Este proyecto forma parte del primer bloque de contratación de 341 MW que realizó el Gobierno para hacer frente a la crisis energética que atraviesa el país.

