Gremios fronterizos convocan  marcha en Rumichaca contra aranceles del 30%

La protesta busca presionar a los gobiernos de Noboa y Petro para reactivar canales diplomáticos

El sector empresarial expresa preocupación por el posible incremento del contrabando a través de los más de 70 pasos fronterizos ilegales existentes entre ambos países.

El Comité de Trabajadores Gremiales de la Frontera y múltiples organizaciones de Ecuador y Colombia convocaron una marcha para este martes 3 de febrero en el Puente Internacional de Rumichaca como protesta contra los aranceles del 30% que entraron en vigor el 1 de febrero y han reducido significativamente el tráfico comercial bilateral.

La "Marcha por la Dignidad Fronteriza" reunirá a más de mil camioneros y transportadores según confirmó Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Nariño, quien busca que ambos gobiernos reactiven los canales diplomáticos para resolver la disputa comercial.

#Frontera | Este martes 3 de febrero se ha convocado a una denominada 'Marcha por la dignidad fronteriza' que tendrá como objetivo el Puente de Rumichaca en un encuentro bilateral entre empresarios colombianos y ecuatorianos de diferentes sectores pic.twitter.com/YgHUVaj2IF — La Fm Pasto (@lafmpasto) February 1, 2026

La movilización surge tras el notable cambio en la dinámica fronteriza: mientras la semana pasada más de 500 camiones se represaban en largas filas intentando cruzar antes de la implementación de los aranceles, actualmente el paso presenta un tráfico comercial reducido debido a las nuevas medidas arancelarias.

La Asociación de Transporte Pesado del Carchi se suma junto con sectores agrícolas, ganaderos, comerciantes, operadores turísticos, taxistas y cámaras de comercio de ambos lados de la frontera en esta protesta binacional.

Logística de la marcha

La concentración iniciará a las 8:00 de la mañana en los almacenes Éxito de Ipiales, desde donde una caravana vehicular avanzará hacia el puente internacional para encontrarse con manifestantes ecuatorianos bajo el lema "Pueblos respetados, Nariño y Carchi unidos como hermanos".

Los dirigentes Óscar Obando Pérez, presidente del Comité Gremial, y Edison Ernesto Mena Solarte, presidente de la ACC Ipiales, coordinan esta respuesta del sector privado a las medidas arancelarias que consideran perjudiciales para la economía fronteriza.

Edison Mena advirtió que la medida provocará una recesión económica y confirmó que los transportistas están preparados para intensificar las protestas si no obtienen respuestas de los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro.

Advertencia oficial

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió ayer un comunicado recordando que, aunque la Constitución garantiza el derecho a la manifestación en su artículo 66, numeral 13, el ejercicio de derechos civiles no ampara la comisión de infracciones penales.

La entidad advirtió que actuará con "absoluta firmeza" frente a posibles delitos y precisó que el ordenamiento jurídico ecuatoriano diferencia expresamente la movilización social de conductas delictivas como rebelión, sabotaje, terrorismo o paralización de servicios públicos, tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

#COMUNICADO | #FiscalíaEc reitera su compromiso con el respeto al Estado de derecho y la seguridad jurídica del país. ⬇️ pic.twitter.com/lrqKb5410S — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 1, 2026

El sector empresarial expresa preocupación por el posible incremento del contrabando a través de los más de 70 pasos fronterizos ilegales existentes entre ambos países, mientras evalúa el impacto de los aranceles en las cadenas de suministro binacionales.

La movilización representa la primera respuesta organizada del sector privado fronterizo a la implementación de los aranceles, evidenciando el malestar de las comunidades que dependen económicamente del intercambio comercial entre Ecuador y Colombia.

