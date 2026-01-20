General Motors designa nuevo presidente para América del Sur

Thomas Owsianski asumirá el liderazgo de la multinacional para el conjunto de países que incluye Ecuador desde febrero

La multinacional estadounidense fabricante de automóviles, General Motors (GM), designó a Thomas Owsianski como presidente y director general de la operación de la compañía en América del Sur, que incluye a Ecuador. El ejecutivo asumirá el cargo a partir del próximo 1 de febrero.

Te puede interesante: Sistema eléctrico de Ecuador: Gobierno prevé sumar 1.300 MW hasta 2028, ¿es viable?

Presente en la región desde hace más de 100 años, General Motors cuenta en Ecuador con reconocidas marcas de carros como Chevrolet, GMC, Cadillac y Buick.

De hecho, con 1.5671 unidades vendidas en 2025, Chevrolet cerró el año como la segunda marca favorita por los clientes ecuatorianos, después de Kia. Aunque en comparación con 2024, la marca de GM vendió 4.298 menos unidades, según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

Exportación de flores: requisitos para trabajar en la temporada de San Valentín Leer más

En un comunicado, GM indica que Owsianski, quien tiene más de tres décadas de experiencia en posiciones de liderazgo en áreas como ventas, marketing y operaciones en la industria automotriz internacional, tomará el cargo en un contexto de rápida evolución del sector y de avance en la estrategia de la empresa para impulsar un crecimiento sostenible, de competitividad industrial e innovación tecnológica.

Y es que la tendencia por los carros híbridos y eléctricos se siente con fuerzas en países como Ecuador. De acuerdo con datos de Aeade, también el año pasado, la participación conjunta de vehículos híbridos y eléctricos llegó al 18 % del mercado, frente al 13 % alcanzado en 2024.

Un avance que, según el sector, responde a una oferta más amplia de modelos y a una mayor disponibilidad de opciones en distintos rangos de precio.

Con 124.505 vehículos nuevos vendidos el año pasado, Chevrolet fue una de las marcas que empujaron en Ecuador el incremento en ventas de carros del 15 % frente a los 108.266 registrados en 2024, aunque aún se mantiene un 6 % por debajo de los resultados de 2023, cuando se vendieron 132.388 unidades.

La planificación a largo plazo

El nombramiento de Owsianski refuerza el compromiso de largo plazo de GM con América del Sur. “La compañía continúa enfocada en fortalecer su presencia industrial, ampliar la producción local, desarrollar proveedores, expandir y renovar su portafolio de vehículos y avanzar en una estrategia de electrificación pragmática, alineada con las características del mercado y la matriz energética de la región. Todo ello con un enfoque disciplinado en costos, calidad, seguridad y ejecución, asegurando la sostenibilidad del negocio y su competitividad en el escenario global”, menciona el comunicado de HGM.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ