Exportación de flores: requisitos para trabajar en la temporada de San Valentín

El sector florícola espera un incremento del 6 % del volumen de exportación con respecto a la temporada anterior

El sector florícola espera un incremento del 6 % del volumen de exportación con respecto a la temporada anterior.

El sector florícola del país espera, para esta temporada de San Valentín (14 de febrero), un incremento del 6% en el volumen de exportación de flores respecto a la temporada anterior. Por lo que el nivel de trabajo, desde la producción, empaque o logística para exportar flores, será mayor con más mano de obra que el año pasado.

Te puede interesar Situación del banano ecuatoriano tras el acuerdo Mercosur-UE: ¿Amenaza o oportunidad?

Requisitos para trabajar en esta temporada en la industria de las flores

En temporada clave como San Valentín hay alta demanda de trabajadores para realizar tareas como cosecha y selección de flores; empaque y preparación de tallos para envío; y logística y manejo de carga en centros de acopio o aeropuertos.

Censo del Guayas revela una crítica reducción de la frontera agrícola Leer más

Mientras los requisitos técnicos de exportación los cubre la empresa, el trabajador deberá tener documentación legal para trabajar en Ecuador; cumplir con las normas de seguridad y uso de equipo; participar en las capacitaciones internas sobre manipulación y calidad en empaque que muchas fincas ofrecen en temporada; y firmar el contrato temporal.

Estos empleos suelen ofrecerse por fincas, empresas exportadoras o agencias de empleo agrícolas y suelen ser formales y temporales, con contratación legal, seguro y condiciones laborales reguladas.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas para trabajar en esta temporada?

Las empresas que quieran trabajar en la exportación de flores durante esta temporada, deben registrarse como operador autorizado para exportar ornamentales (flores) ante Agrocalidad, la entidad ecuatoriana que regula la sanidad vegetal.

Lo que implica, según Agrocalidad, un registro formal en el sistema (incluye RUC, datos legales de la empresa, ubicación de fincas y centros de acopio); croquis o planos de los centros de producción o acopio; y una inspección y aprobación por parte de los técnicos de Agrocalidad.

Además, el ente regulador exige que las flores cumplan con protocolos de control de plagas y buenas prácticas agrícolas (BPA) antes de ser exportadas; y antes de cada embarque, los floricultores/exportadores deben solicitar y obtener un certificado fitosanitario.

Exportaciones en 2025

En la temporada 2025, la más exitosa de la historia, Ecuador exportó desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito un total de 28 779 toneladas métricas de flores, es decir, cerca de 29 millones de kilogramos, embarcadas en 534 vuelos de salida. Para este año, además, también se espera un incremento en el número de vuelos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ