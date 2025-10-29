Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

Los precios de la gasolina en Ecuador suben levemente en noviembre de 2025. Conoce los nuevos valores

Los precios de la gasolina en Ecuador registran un leve aumento para noviembre de 2025.

Los precios de las gasolinas en Ecuador registran un nuevo ajuste este mes. Desde el 12 de octubre y hasta el 11 de noviembre de 2025, los conductores pagarán ligeros aumentos en los combustibles más usados del país: la Extra y la Ecopaís.

De acuerdo con los valores oficiales, el galón de gasolina Extra y Ecopaís cuesta ahora $2,911, frente a los $2,879 del mes anterior. Mientras tanto, la gasolina Súper sube de $3,47 a $3,55 por galón. En contraste, el diésel se mantiene sin cambios en $2,80, según el reporte del Ministerio de Energía y Minas.

Un leve aumento que marca tendencia

Aunque los incrementos parecen pequeños, confirman una tendencia al alza que se ha mantenido desde mediados de 2024, cuando el Gobierno implementó el sistema de bandas de precios para los combustibles de bajo octanaje.

Este mecanismo permite que las tarifas suban o bajen cada mes, de acuerdo con la cotización internacional del petróleo, pero bajo límites establecidos. El precio puede aumentar hasta un 5% o disminuir hasta un 10%, evitando variaciones bruscas para el consumidor.

Qué cambió con la nueva fórmula del Gobierno

Desde agosto, el Ejecutivo incorporó una nueva fórmula de cálculo para fijar los precios de los combustibles. El decreto, firmado por el presidente Daniel Noboa, introdujo un componente adicional: el costo de capital promedio, con el fin de reflejar de forma más precisa los gastos operativos del sector.

Además, se ajustaron los parámetros que determinan la rentabilidad de Petroecuador, la empresa pública que administra la producción y venta de derivados. Con estos cambios, las autoridades buscan transparentar el proceso de fijación de precios y hacer más eficiente la política energética.

Lo que se espera para los próximos meses

Mientras el petróleo mantiene cierta estabilidad en los mercados internacionales, los consumidores ecuatorianos seguirán viendo ajustes mensuales moderados en el precio de la gasolina.

Por ahora, las tarifas de noviembre marcan un incremento leve, pero que incide directamente en el gasto diario de transporte y en los costos logísticos del país. El comportamiento del crudo en los próximos meses será clave para definir si los precios se mantienen, suben o bajan antes del cierre de 2025.

Precios oficiales de los combustibles en Ecuador hasta el 11 de noviembre de 2025

Gasolina Extra: $2,911 por galón

Gasolina Ecopaís: $2,911 por galón

Gasolina Súper: $3,55 por galón

Diésel: $2,80 por galón

