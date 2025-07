El formulario de viaje, obligatorio en todo transporte

El Formulario de Registro Aduanero (FRA) para pasajeros y tripulantes que ingresen o salgan del Ecuador debe completarse sin importar si el viaje se realiza en avión, autobús o barco. A partir del martes 29 de julio de 2025, el viajero podrá ser sancionado si no cumple con las declaraciones exigidas por las autoridades.

El documento es virtual y se encuentra en la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Esta disposición se establece en cumplimiento del artículo 85 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, según informó Senae.

No obstante, para algunos expertos tributarios como Carlos Coronel, esta disposición, que se suma a la gestión de trámites de un viajero, es un mecanismo más para controlar el pago del impuesto a la salida de divisas (ISD). “No se paga el ISD hasta tres salarios básicos, que en el 2025 son 1.410 dólares, pero hay que recordar que después de ese monto hay que cancelarlo”, explicó a EXPRESO.

Las opiniones del sector turístico están divididas. Para algunos empresarios, llenar un formulario no representa mayor problema. Otros, en cambio, se preguntan qué tan fácil será completar el trámite. Lo que sí comparten es la convicción de que esto no afectará la llegada de viajeros al país.

“Lo único que pedimos es que el proceso no sea complicado. Estamos en una era en la que la tecnología debe facilitar los trámites. Se espera agilidad, no trabas”, dijo el presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, Holbach Muñeton.

Por su parte, el empresario turístico André Obiol destacó que en otros países ya se implementan formularios similares y que eso no ha afectado el turismo, por lo que no cree que en Ecuador tenga un impacto negativo. Pero enfatizó que lo importante es que no se armen largas filas en los aeropuertos, que esto facilite el ingreso al país y no se vuelva una molestia.

Sobre el idioma del formulario, el presidente de la Cámara de Turismo de Galápagos, Eduardo Brito, señaló que no es necesario que esté disponible en todos los idiomas del mundo, y considera suficiente que esté en español e inglés.

Lo que sí subrayaron los voceros del sector es la necesidad de que incluso las plataformas de venta de pasajes informen a los usuarios que, a partir del 29 de julio, todo viajero que ingrese o salga del país debe llenar obligatoriamente el FRA.

“El único problema que veo ahora es que no hay información que esté llegando al exterior. Tengo comprado mi boleto para ir a Ecuador en noviembre y acá en Estados Unidos no me indicaron nada de este formulario al comprarlo”, manifestó Rocío Martínez, ecuatoriana que reside en el exterior.

El trámite es virtual

Cada ciudadano mayor de edad nacional o extranjero debe llenar el formulario personalmente en la página web de Senae. Para mayor comodidad, es posible completarlo hasta tres días antes del viaje.

Para efectos aduaneros, si ambos padres viajan, solo uno de ellos cuenta como parte del grupo familiar; el otro se considera pasajero individual. Para temas relacionados con el control de dinero y lavado de activos, el grupo incluye a los menores acompañados por sus padres o tutores legales.

Los viajeros deberán informar en el FRA sus datos personales, información del viaje, bienes tributables u objetos personales, dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador (como cheques o letras de cambio), así como metales y piedras preciosas cuyo valor sea igual o superior a 10.000 dólares, o su equivalente en otra moneda.

Por ejemplo, si se viaja con una cadena, pulsera o aretes cuyo valor individual o en conjunto supera los 10.000 dólares, es necesario declararlos.

Senae enfatiza que incluso si se lleva apenas un dólar en el bolsillo, se debe completar el FRA.

Para llenar el formulario, primero hay que crear una cuenta con usuario y contraseña. Una vez completado el proceso, el sistema generará automáticamente un código QR, el cual deberá ser presentado en el punto de control migratorio, tanto al ingresar como al salir del país. Posteriormente, se pasará directamente al control aduanero en puertos, fronteras y aeropuertos.

Otro dato importante: si un viajero en sus pertenencias lleva 10.000 dólares o más y no lo declara, puede recibir una multa del 30 % del monto no declarado. En caso de reincidencia, la sanción puede alcanzar el 50 %.

