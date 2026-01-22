El sector avícola sacrifica 2 millones de gallinas ponedoras

La drástica decisión se da para equilibrar la oferta y la demanda y elevar el precio del huevo

Alrededor de 2 millones de aves fueron sacrificadas por productores avícolas en Ecuador, con el objetivo de reducir la oferta de gallinas ponedoras y elevar el precio de los huevos.

Te puede interesar Pobreza en Ecuador: entre el dato estadístico y la realidad

Se trata de una drástica decisión que surgió en el sector avícola para enfrentar la fuerte caída en el precio del huevo, que está por debajo de los costos de producción, según han reclamado los productores; y que se dio tras una sobreoferta de ese producto.

Colombia suspende venta de energía a Ecuador desde este 22 de enero de 2026 Leer más

Al sacrificar las gallinas, se reduce la producción de huevos y el producto encarece, elevándose su precio. Una decisión que se ejecutó antes del inicio de un nuevo ciclo productivo y con la intención de evitar más pérdidas económicas para los granjeros.

Hasta finales de del año pasado, por ejemplo, la cubeta de 30 huevos en mercados mayoristas se situó entre $2,50 y $2,80. Tras el sacrificio de las aves, se ha dado un leve aumento partiendo de esa base, según el sector avícola.

Ante esta decisión, asociaciones como la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas (COSG) indicaron su rechazo a la medida, alegando que es el resultado de “un sistema que destruye alimentos, mientras millones pasan hambre”. “Esta medida, lejos de ser un hecho aislado, es la expresión de un modelo económico perverso que prioriza la ganancia sobre la vida, la soberanía alimentaria y la dignidad de los pueblos”.

Producción y consumo

De acuerdo con datos de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), en Ecuador anualmente se producen al menos 3.800 millones de huevos, es decir un promedio de 10 millones al día. Al año, cada ecuatoriano consume en promedio 207 huevos y las provincias con mayor densidad de producción con Cotopaxi, Pichincha, Manabí, Chimborazo y Tungurahua.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ