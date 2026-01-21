Tasa del 30 % a importaciones de Colombia alarma al sector arrocero ecuatoriano

El anuncio del Gobierno ecuatoriano de aplicar una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia encendió las alertas en el sector arrocero. Los productores temen que esta medida deteriore la relación comercial con el principal comprador externo del arroz ecuatoriano y afecte de forma directa a miles de familias que dependen de este cultivo.

José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, advirtió en declaraciones a Diario EXPRESO que está por vencer el memorándum de entendimiento entre Ecuador y Colombia, un acuerdo clave para el sector. Este instrumento permite que Ecuador exporte hasta 106.000 toneladas de arroz al mercado colombiano, mientras que, en reciprocidad, el país importa repuestos para vehículos por un valor equivalente.

Según García, en lugar de escalar tensiones con Colombia, el Gobierno debería priorizar la renovación de este acuerdo, más aún en un contexto en el que los agricultores enfrentan serias dificultades por el incumplimiento del precio mínimo de sustentación del arroz. “Nos estamos peleando con el principal comprador de nuestro producto, cuando el sector ya está golpeado”, señaló.

El dirigente alertó que, si Colombia deja de comprar arroz ecuatoriano, las consecuencias serían graves, especialmente para la provincia del Guayas. Cantones como Daule, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Palestina y Yaguachi —donde la economía gira casi exclusivamente alrededor de este monocultivo— enfrentarían un colapso económico. Además, se acumularían los stocks de arroz en las piladoras, presionando aún más los precios a la baja.

García hizo un llamado al Gobierno a sensibilizarse con la realidad del agro y a buscar alternativas urgentes para fortalecer la debilitada economía de los arroceros, muchos de los cuales hoy no cuentan con capital de trabajo para sembrar. Recordó que el mercado colombiano ha sido la principal “válvula de escape” para colocar la producción nacional, ante la falta de apoyo de ProEcuador y del Ministerio de Producción para abrir nuevos destinos de exportación.

El gremio recordó el alto grado de interdependencia comercial

A estas preocupaciones se suma la postura de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana (Camecol), que expresó su inquietud por los impactos económicos, productivos y sociales que podría generar una medida de carácter unilateral. El gremio recordó el alto grado de interdependencia comercial, productiva y energética entre ambos países y advirtió que decisiones de este tipo podrían afectar tanto a empresas como a consumidores.

En ese contexto, los productores recalcan que Ecuador y Colombia forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que cualquier acción unilateral pone en riesgo los acuerdos vigentes y el comercio regional. El sector arrocero insiste en que el diálogo y la renovación del memorándum son urgentes para evitar un nuevo golpe a una actividad que sostiene a amplias zonas rurales del país.

