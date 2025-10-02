El FMI urge a Argentina sumar apoyo para la reforma económica

El organismo espera que se logre que un amplio apoyo político en el país de Suramérica

El Fondo Monetario Internacional (FMI) urge al Gobierno de Argentina a recabar apoyos políticos para garantizar el éxito de las reformas económicas en el país y reiteró su respaldo al auxilio financiero prometido por Estados Unidos al presidente Javier Milei, que visitará Washington en coincidencia con la cita anual del organismo en unas dos semanas.

“Enfatizamos la necesidad de desarrollar y conseguir un amplio apoyo político en Argentina para garantizar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas y reforzar la confianza en la misma”, dijo a la prensa la portavoz del FMI, Julie Kozack.

Kozack aseguró que la entidad financiera internacional se mantiene “colaborando estrechamente con las autoridades para respaldar la senda de Argentina hacia un crecimiento liderado por el sector privado más sostenible”.

Insistió en que para lograr progresos en la reducción de la inflación, es necesario que las autoridades argentinas “estén comprometidas de manera inquebrantable con el ancla fiscal, respaldado por un marco monetario y cambiario que recupere las reservas”.

A fines de septiembre, el Gobierno estadounidense anunció que negocian un ‘swap’ de divisas (contrato bilateral que permite cubrir la exposición al riesgo) por $ 20.000 millones entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central argentino, en un momento de turbulencias en el país latinoamericano tras la derrota del partido del presidente Milei en las legislativas de Buenos Aires.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent afirmó, además, que su entidad está “lista” para comprar bonos soberanos argentinos en dólares y para otorgar un “importante crédito ‘stand-by’” a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, en inglés).

“Vemos con buenos ojos el anuncio de apoyo por parte de los socios de Argentina, Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y estamos en contacto estrecho con todas estas partes interesadas en cuanto a su apoyo a Argentina”, reiteró Kozack.

La directora de Comunicaciones del FMI evitó responder si la asistencia de EE.UU. debería implementarse antes de las cruciales elecciones legislativas del 26 de octubre próximo como una manera de calmar a los mercados.

Milei se encontrará con Trump en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, fecha que coincide con las reuniones anuales del FMI y el Grupo del Banco Mundial en Washington, que serán entre el 13 y 18 de octubre, en las que se prevé la presencia del primer mandatario argentino.

En abril pasado, el FMI cerró con Buenos Aires un pacto de facilidades extendidas por valor de $ 20.000 millones, de los cuales el organismo financiero ya desembolsó $ 14.000 millones.

Diálogo con Bessent

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, mantuvieron una nueva conversación sobre la ayuda financiera prometida por el Gobierno de Trump y anticiparon que esperan avanzar con las discusiones en la reunión que tendrán en Washington.

“Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro Scott Bessent”, escribió Caputo en su cuenta de la red social X.

El ministro citó en su posteo un mensaje publicado poco antes por el funcionario estadounidense en el que describió como “muy positiva” la llamada, del miércoles pasado.

“Después de un intenso trabajo desde la reunión de Donald Trump con el presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a Washington para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, expresó Bessent. Y, destacó que el Tesoro “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” y continuará “observando de cerca los acontecimientos”.

