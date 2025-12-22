El Biess ofrece tres opciones de facilidades de pagos para sus clientes

El banco del IESS cuenta con un nuevo simulador de arreglo de créditos para los clientes de los préstamos hipotecarios

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) informó, a través de sus redes sociales, que ha puesto a disposición de sus clientes, tres alternativas de facilidades de pagos para reducir o cambiar las condiciones de su crédito hipotecario. Esto, como alivio financiero para los afiliados y jubilados con dificultades para hacer el pago de sus cuotas.

Para brindar estas opciones, la entidad informó que cuenta con un nuevo simulador de arreglo de obligaciones, a través del cual los deudores pueden elegir la alternativa que mejor se ajusta a su situación.

¿Cómo aplicar a estas facilidades de pago?

De acuerdo con la información compartida por el Biess, el usuario debe acceder primero a la página www.biess.fin.ec y seleccionar la opción “Arreglemos”. En ese espacio, el cliente puede ver todas las opciones y sus detalles: refinanciamiento, reestructuración y novación.

Refinanciamiento

Esta facilidad de pago está diseñada para los clientes que están en mora o que están a punto de incumplir sus deudas. Para ellos, la alternativa que da el banco, es por ejemplo reducir sus cutas y ampliar el plazo de pagos.

Reestructuración

La reestructuración de la deuda se aplica a aquellas deudas que ya están vencidas. La opción que para estos clientes entrega el banco es abrir una nueva operación crediticia, a través de la que se cierra el crédito anterior, crea un nuevo préstamo con el capital principal de la deuda anterior, con interés y mora acumulada.

Novación

En cuanto a la novación, este tipo de alivio financiero es para los casos que estén con sus pagos al día, pero que quieren modificar las condiciones iniciales del crédito. Por ejemplo, se cierra la obligación original y se abre una nueva distinta a la anterior.

¿Cuáles son los requisitos?

El proceso de solicitud de arreglar la deuda es en línea, por lo que el usuario, después de leer las opciones, deberá con su usuario y contraseña del Biess seguir los pasos. Asimismo, el sistema le mostrará las condiciones para calificar y acceder a un arreglo del préstamo. Si aplica, el banco le indicará los documentos que deberá entregar en la agencia en físico.

