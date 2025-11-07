Ecuador recibe dos premios en el World Travel Market: ¿qué implican para el turismo?

El gremio advierte que se debe activar de inmediato campañas globales de promoción sobre los premios recibidos

Ecuador conquistó el World Travel Market (WTM) 2025, uno de los eventos de promoción turística más importantes del mundo, al obtener dos reconocimientos internacionales.

Te invitamos a leer: Ecuador brilla en el mundo por sus hoteles, su gastronomía y su turismo rural

En el marco del WTM, Ecuador fue nombrado Top Destination 2026 por Lonely Planet, una de las editoriales de guías de viaje más influyentes a nivel global. La publicación, que llega a cerca de 2.000 millones de personas, destaca cada año los destinos más inspiradores del planeta. En esta edición, el país fue reconocido por su producto horse riding (paseos a caballo) en los Andes, una experiencia que resalta la riqueza natural, cultural y la diversidad de la oferta nacional.

Por su parte, Galápagos fue elegido como “Las Islas más deseadas del mundo” por la revista Wanderlust, reconocimiento otorgado a través de la votación directa de sus más de 345.000 lectores en 70 países. Los atributos que llevaron al archipiélago a la cima fueron su fauna única, su naturaleza y sus prácticas de conservación, pilares de un turismo responsable y sostenible.

RELACIONADAS Manabí pone a Ecuador en la mesa del mundo con su riqueza culinaria

El significado y el trabajo por realizar

Ecuador volvió a colocarse en el mapa del turismo mundial tras obtener nuevos reconocimientos internacionales, incluidos los más recientes otorgados en la feria World Travel Market, además del galardón a la gastronomía ecuatoriana anunciado días atrás. Estos premios, que destacan desde destinos y servicios hasta la cocina del país, representan una ventana abierta hacia el mundo. Sin embargo, el desafío es transformarlos en visitantes reales, dijo a Diario EXPRESO Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de las Cámaras Provinciales de Turismo.

El feriado de noviembre impulsó el turismo, pero el gasto no alcanzó niveles del 2023 Leer más

Así lo explica un consultor del sector turístico, quien señala que la importancia de estos reconocimientos no está solo en el trofeo, sino en cómo se comunica a escala global. “Todos estos premios tienen impacto. Pueden ser gastronómicos, por la mejor atención, por el mejor destino o por experiencias culturales. Cada uno conecta con un tipo de viajero distinto”, afirma.

Hoy, el turista internacional no es uno solo, sino un viajero con múltiples intereses: gastronomía, naturaleza, deporte, cultura, arte o arquitectura. Ecuador los reúne todos. La clave está en mostrarlo de manera estratégica y constante, enfatiza Muñetón.

El especialista subraya que este es el momento para trabajar junto a embajadas y consulados, pero sobre todo, para activar el Fondo de Promoción Turística, que cuenta con 39 millones de dólares. “Ese fondo debe estar listo en enero. Con él, se puede multiplicar el efecto de estos premios a través de campañas globales. Ganamos hoy y mañana debemos estar anunciándolo en el mundo”, asegura.

Si los reconocimientos no se promocionan de forma inmediata, la oportunidad se desvanece. “Un premio no trae turistas automáticamente. Es como se aprovecha el premio lo que genera movimiento. Si lo dejamos para el próximo año, es tarde. Ganaste hoy, hoy tienes que salir a mostrarlo”, advierte.

Potenciar estos logros permitiría no solo atraer visitantes, sino también contrarrestar narrativas negativas que afectan la imagen-país. La estrategia es simple: hacer que las buenas noticias sean más fuertes, visibles y sostenidas. Ecuador tiene la atención global. "Ahora el país debe hablar fuerte, claro y rápido".

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ