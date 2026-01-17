Ecuador plantea estrategias para el futuro del agro en foro internacional en Alemania

Ecuador participó en el Foro Global de Alimentación y Agricultura, donde planteó soluciones para el uso equitativo del agua

Ecuador expuso sus estrategias en sostenibilidad, soberanía alimentaria y el futuro del agro durante su participación en el Foro Global de Alimentación y Agricultura, realizado en Alemania.

TE INVITAMOS LEER: Ecuador vuelve al mercado de bonos para recomprar su propia deuda externa

En representación del país, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, participó este sábado 17 de enero de 2026 en un panel de alto nivel del Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), donde se debatieron soluciones constructivas frente a los usos competitivos del agua, uno de los principales desafíos para la producción agrícola a nivel mundial.

Este foro reúne a ministros, autoridades, organismos internacionales, expertos y representantes del sector productivo de distintos países, con el objetivo de analizar los retos globales en materia de seguridad alimentaria, sostenibilidad, cambio climático y el futuro de los sistemas agroalimentarios, promoviendo el diálogo y la cooperación internacional.

Durante su intervención, el ministro Vega destacó que para encontrar soluciones efectivas a la competencia por el uso del agua, el sector agrícola debe comprometerse a garantizar un acceso equitativo a este recurso, especialmente para los pequeños productores, como un pilar fundamental para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria.

RELACIONADAS El Mercosur y la UE firman el acuerdo de libre comercio tras 26 años de negociaciones

La importancia del riego para los pequeños productores

“Es importante comprometernos con generar las condiciones necesarias para avanzar hacia sistemas de producción agrícola sostenible. Una de estas condiciones es el acceso al riego para los pequeños productores, ya que la agricultura familiar campesina es especialmente vulnerable a las sequías, una situación que se agrava por los efectos del cambio climático”, señaló el ministro, al subrayar la importancia de fortalecer la gestión territorial del agua.

Gobierno restringe a EXPRESO en eventos clave, fomentando su política de secretismo Leer más

Vega agregó que otro compromiso clave es la adopción de sistemas de producción sostenibles, que estén acompañados por la conservación de las fuentes hídricas, mediante la prevención de la deforestación causada por la expansión de la frontera agrícola. Asimismo, remarcó la necesidad de establecer un orden de prelación en el uso del agua, que priorice el consumo humano, el riego para la seguridad y soberanía alimentaria, la agricultura familiar campesina y el mantenimiento del caudal ecológico.

La participación del ministro Juan Carlos Vega en el GFFA se enmarca en el compromiso de fortalecer una agricultura productiva, sostenible e inclusiva, con énfasis en la gestión responsable de los recursos naturales y en el posicionamiento del país como un actor activo en la búsqueda de soluciones globales para garantizar alimentos de calidad.

El Foro Global de Alimentación y Agricultura contó con más de 20 paneles y cerca de 100 ponentes, además de una participación aproximada de 2.000 asistentes internacionales, quienes conocieron de primera mano las experiencias de Ecuador en el manejo del agua dentro del sector agropecuario.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ