Ecuador, en cuarto puesto en ranking de inclusión financiera

Sao Paulo. Un cliente realiza una compra mediante el método de proximidad del teléfono móvil.

La inclusión financiera en Latinoamérica alcanzó 48,5 puntos sobre 100 en 2025, creciendo por quinto año consecutivo gracias a la expansión de las billeteras digitales, según reveló la quinta edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF) publicado ayer.

El estudio, presentado durante el tercer Encuentro Regional de Desarrollo organizado por Credicorp en Lima, el mayor grupo financiero de Perú, constató un crecimiento de más de 10 puntos desde 2021, cuando el índice registraba 38,4 puntos.

El índice, elaborado por la encuestadora Ipsos mediante entrevistas a 13.455 personas de ocho países de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú), mide el nivel de población inmersa dentro del sistema financiero en base a acceso, uso y calidad percibida de los servicios financieros.

Argentina lidera el ranking

De los países analizados, Argentina registra el valor más alto con 57,3 puntos, seguida de Chile (56,7), Panamá (55,5), Ecuador (49), Perú (47), México (45,8), Colombia (45,4) y cierra la lista Bolivia (43).

En estos cinco años, México registró el mayor crecimiento con un incremento de 10,9 puntos desde 2021, seguido de Perú con 9,1 puntos y Argentina con 8,3, mientras que los menores incrementos los tuvieron Ecuador con 2,7 puntos, Panamá con 2,9 y Bolivia con 3.

Las poblaciones más excluidas del sistema financiero formal siguen siendo las mismas desde 2021: mujeres, trabajadores informales y desempleados, aquellos que viven en zonas rurales, las personas con bajo nivel educativo y los que tienen un nivel socioeconómico bajo.

El informe, que contempló un promedio de 1.200 entrevistas por país y un margen de error del 1,4% según su ficha técnica, concluyó que se requiere promover la educación financiera, desarrollar planes específicos para cada población vulnerable y extender el acceso a internet.

El 43% con billetera digital

El porcentaje de latinoamericanos que posee una billetera digital se ha cuadruplicado desde 2021, al pasar de 11% a 43%, un incremento de 32 puntos porcentuales desde la primera medición.

Colombia y Perú son los países de la región que más han crecido en la tenencia de billeteras móviles, con aumentos de 49 y 46 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en México sigue prevaleciendo el uso del dinero en efectivo y en Chile el uso de la tarjeta de débito.

Este producto se ha constituido como la principal vía de entrada al sistema financiero, con Argentina (77%), Colombia (73%), Panamá (69%) y Perú (65%) a la cabeza en tenencia de billeteras digitales.

El 36% usa las billeteras digitales a diario, por encima de las aplicaciones de entidades financieras (21%) y de banca por internet (16%), y sus operaciones más comunes son transferencias (40%) y pagos y compras (22%).

Círculo virtuoso: tecnología, inclusión y formalización

“Creo que cada día más vamos a ver inclusión financiera de la mano de la inclusión tecnológica, y eso tiene una repercusión importante para la economía que es la formalización”, señaló a EFE Andrés Velasco, decano de la escuela de Políticas Públicas de London School of Economics (LSE) y exministro de Finanzas de Chile.

El economista, que impartió una conferencia sobre desarrollo económico tras la presentación del estudio, indicó que la inclusión financiera a través de las billeteras digitales “baja los costos de transacción y le da mayor seguridad a la gente, porque es mejor tener el dinero en una cuenta que debajo de la cama”.

“Si tengo una pyme que tiene ingresos y puedo documentarlos con un registro bancario, esto me permite mayor facilidad para pagar impuestos y tener acceso a crédito. Es un círculo virtuoso que hay que seguir estimulando”, concluyó Velasco, quien abogó por seguir impulsando el acceso a redes móviles para incrementar la inclusión financiera.

Oportunidad y bienestar

En cuanto al uso de productos financieros, la frecuencia es de nueve veces al mes, en contraste con las cinco que indicaban hace cinco años. Más de la mitad (52%) afirma recibir sus ingresos a través de cuentas a su nombre, 20 puntos porcentuales por encima de 2021.

