  Economía

La Holandesa, productora de quesos
Delcampo S.A.S , reportó $ 36 millones de ingresos el año pasado.Cortesía

Vita Alimentos compra La Holandesa y fortalece presencia en mercado de Ecuador

La firma adquirió el 100 % de su paquete accionario

  • Redacción Expreso

La empresa quiteña Vita Alimentos logró concretar la compra del 100 % del paquete accionario de Delcampo S.A.S - La Holandesa, una reconocida productora de quesos, a nivel nacional. Una transacción que la firma señala como estratégica  para reforzar su liderazgo en el mercado lácteo ecuatoriano. 

Reconocida especialmente por su línea de quesos, La Holandesa sumará valor a la propuesta de Vita Alimentos. Según Daniel Orbe, Gerente General de Vita Alimentos, “Esta incorporación representa mucho más que una operación comercial. Es una apuesta por la industria nacional, por la calidad y por seguir creando bienestar a través de alimentos nutritivos, seguros y frescos”.

Su trayectoria en el mercado ecuatoriano

Vita Alimentos tiene más de cinco décadas en el mercado nacional. El año pasado, según la Superintendencia de Compañías, logró registrar ingresos por 81'702.644,74 y utilidades netas, por $ 2, 2 millones. Delcampo S.A.S , en cambio, reportó $ 36 millones de ingresos y $ 175 mil en beneficios. 

Esta adquisición, sostiene la empresa en un comunicado "responde al compromiso de Vita Alimentos por fortalecer la cadena de valor del sector lácteo, impulsando la innovación, la competitividad y la excelencia en cada etapa de producción, bajo los más estrictos estándares de inocuidad y sostenibilidad". 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país, se estima, existen entre 260.000 y 270.000 productores de leche y 864 empresas formales registradas. 

