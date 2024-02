Ecuador coloca en el mundo un 9 % más de flores por San Valentín

La embarcación de flores y rosas por la temporada de San Valentín, está por terminar. Productores y exportadores prevén hacer sus últimos envíos hasta este jueves. La proyección de la industria, para este año, es haber colocado un 9 % más de unidades.

Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores), señala que eso equivale a 22.000 toneladas vendidas para esta temporada. No obstante, aclara que aunque este año se ha ofertado más, los ingresos no han crecido al mismo ritmo. El sector prevé recibir $ 230 millones, un 2 % más.

Las condiciones de este 2024, contrastan con las de 2023 por una caída de precios que este año se registró al final de la temporada. "En este San Valentín el clima nos jugó a favor a nosotros primero, lo cual fue positivo, pero Colombia por eso se atrasó un poco, entró al mercado tarde, lo cual a su vez con más oferta de flores bajó después los precios. Pero eso no significa que le fue mal, sino que entró al final de San Valentín con fuerza, lo que hizo que Ecuador tuviera al final menos ingresos", explica.

El bajo consumo, explica Martínez, sigue incidiendo en las ventas de los principales mercados del país. "Con Europa terminaremos los embarques el 9 o el 10 de febrero, pero la tendencia es que vamos a estar en cero, ni crecemos ni decrecemos. Europa no está técnicamente en recesión, pero sí vemos un consumo un poco reprimido; el mercado americano, otro socio importante, está bastante estancado", señaló.

La gran sorpresa la dio este año Canadá, con una mayor compra, un crecimiento cercano al 8 %. Aunque su participación no pasa del 5 % de las ventas totales, evidentemente tuvo un aumento de demanda importante, dijo.

Impase con Rusia, tendría un impacto menor

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) no ha recibido aún una notificación oficial de su par ruso, la agencia Rosselkhoznadzor, sobre la inminente prohibición de importación de claveles ecuatorianos, tras la denuncia de la presencia de plagas.

Martínez sostuvo que mientras eso no se haga oficial, no se referirá al respecto. No obstante, dio cifras que demostrarían el impacto mínimo que podría tener el sector, si Rusia decide vetar el ingreso de este tipo de flor ecuatoriana.

De las 22.000 toneladas que se venderán por San Valentín, el 2 % van normalmente al mercado ruso. Del volumen total que se exporta a nivel global, el 80 % son rosas y apenas un 1,5 % son claveles.

