Diciembre llega con sabor a fiesta: dónde celebrar Navidad y Fin de Año en Guayaquil

Hoteles como el Hilton Colón ya venden entradas para la fiesta de fin de año. Cafeterías y restaurantes están en modo Navidad

Con un evento, el Tryp by Wyndham Guayaquil inauguró las fiestas y cenas para celebrar desde noviembre Navidad y Fin de Año.

El calendario avanza hacia su última página y con él llega la temporada de reencuentros, abrazos y promesas de nuevos comienzos. Noviembre y diciembre se convierten en la excusa perfecta para detener la rutina y celebrar lo más valioso: los lazos que nos acompañan. Desde cenas íntimas con amigos hasta fiestas que dan la bienvenida al nuevo año, este es el momento para compartir, agradecer y crear recuerdos que duren más allá del 2025 que se esta acabando.

RELACIONADAS Gobierno reactivará los programas Incentivo Emprende y Ecuatorianos en Acción en 2026

Los hoteles de cinco estrellas ya venden las entradas para sus fiestas de Navidad y Fin de Año. Por ejemplo, el hotel Hilton Colón ofrece el Black & Gold Party por 92 dólares (incluido impuestos), que ofrece banda en vivo, buffet de gala, bebidas soft ilimitadas, espumante, uvas, ceviche, etc. También ofrece menú para llevar a partir del 1 de diciembre y una serie de opciones de desayunos, almuerzo, té buffet y cena para las reuniones con los amigos.

Por su parte, el hotel Tryp by Wyndham Guayaquil encendió en noviembre oficialmente la Navidad y abrió su temporada más importante del año con una agenda que combina gastronomía, música y celebraciones. El evento fue liderado por María José Arreaga, jefa de Alimentos y Bebidas, quien explicó que esta temporada representa el 21 % de las ventas anuales del hotel.

Arreaga confirmó que la fiesta de Fin de Año contará con banda en vivo hasta las cinco de la mañana, con el clásico encebollado al amanecer. Las tarifas van desde 91 dólares (más impuestos), con cena y fiesta, a 106 dólares, con barra libre.

Las cenas de Navidad y Fin de Año ya se pueden reservar

¿Cuándo empieza a regir el fin del subsidio al diésel en Ecuador? Leer más

La gerenta de Ventas, Joamely Zambrano, explicó que desde el 21 de noviembre están activas las reservas para cenas navideñas con música en vivo y para el programa ‘Navidad entre amigos’, que se realizará de lunes a miércoles en los restaurantes del hotel.

Zambrano mencionó que estiman un crecimiento del 5 % frente a lo registrado en 2024.

No obstante, la oferta navideña no se limita a los hoteles. Santiago Parra, gerente general de Gourmandises, presentó su Colección Navidad 2025, con más de 30 productos artesanales inspirados en la repostería europea. Para reuniones de amigos, la marca ofrece cajas de regalo con minipostres, bombones y panetones, además de mesas dulces temáticas para llevar.

Gourmandises también habilitó su salón de té en el centro comercial Alhambra, un espacio para encuentros privados con capacidad para 20 personas, disponible de lunes a viernes.

De la misma manera, cafeterías como Bombon’s y California son lugares para los encuentros de amigos, así como los restaurantes.

Los empresarios consideran que con el adelanto del pago del décimo para los trabajadores públicos habrá más ventas. Francisco Flores / expreso

Para quienes buscan una experiencia diferente, hay propuestas como la de Paint & Wine, que abrió también su agenda para eventos privados de pintura a domicilio durante diciembre. Para grupos desde cinco personas, ofrecen actividades guiadas por artistas por 125 dólares, incluido un vino. Los clientes pueden elegir pintar Cascanueces, esferas navideñas, lienzos o piezas de concreto. El único evento abierto al público será el 13 de diciembre en Jardines Plaza.

Con gastronomía, arte, conciertos y nuevas experiencias, la Navidad se enciende en Guayaquil y mueve nuevamente la economía del turismo y los restaurantes en el cierre del año.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO