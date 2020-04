Histórico. El petróleo se cotizó en precio negativo por primera vez en la historia, en momentos en que la pandemia de coronavirus golpea las economías mundiales, amenazando con borrar toda una década de crecimiento de la demanda, recortando miles de empleos y haciendo caer en cientos de miles de millones de dólares el valor de mercado de las empresas.

El crudo WTI (West Texas Intermediate), referencial para el crudo ecuatoriano, se situó en a -3.70 dólares por barril, una baja de 120 %, al filo de las 13:23.

Ayer, una rareza técnica exacerbó la caída de los precios a medida que los operadores huyeron del contrato de futuros de mayo antes de su vencimiento.

Asimismo, la actividad industrial y económica se está deteniendo a medida que los gobiernos de todo el mundo extienden los cierres debido a la rápida propagación del coronavirus. El petróleo se ha enfrentado a sus propios efectos colaterales con un mercado con un exceso de oferta masivo y ningún lugar para almacenar barriles físicos de crudo.

Incluso, un acuerdo de producción sin precedentes por parte de la OPEP y los miembros aliados hace una semana para frenar el suministro está demostrando muy poco y se presentó demasiado tarde ante un colapso de un tercio de la demanda global.

“Hay poco para evitar que el mercado físico tenga una mayor tendencia a la baja en el corto plazo”, dijo Michael Tran, director gerente de estrategia energética global de RBC Capital Markets. “Las refinerías están rechazando barriles a un ritmo histórico y con los niveles de almacenamiento de EU llegando a su límite, las fuerzas del mercado infligirán más dolor hasta que lleguemos al fondo o despeje COVID, lo que ocurra primero, pero parece ser lo primero”.

Desde el comienzo del año, los precios del petróleo han caído en más del 90 % después de los efectos compuestos del coronavirus y un colapso en el acuerdo original de la OPEP +. Sin un final a la vista, y los productores de todo el mundo continúan bombeando, lo que está causando una gran venta entre los comerciantes que no tienen acceso al almacenamiento.

En tanto, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, dijo ayer que el Gobierno trabaja en la liberación de los precios de los combustibles, debido al desplome del precio del petróleo en el mercado internacional.

“Este es el momento histórico. No hay otro momento. Este momento, prácticamente, el precio nos ha ayudado. El precio del petróleo en el mercado internacional ha ayudado a que nosotros tengamos, prácticamente el subsidio resuelto”, dijo Ortiz, en entrevista en Ecuavisa. El titular de Energía añadió que la decisión está lista y que los modelos económicos muestran con claridad que si en este momento se quita el subsidio a los combustibles, no impactaría al bolsillo del consumidor. “No habría ningún sacrificio al consumidor. Simplemente se introduce precios liberados y arranca la economía en un nuevo esquema de comercialización de combustibles a precios del mercado. Con estos precios tan bajos no hay que hacer ningún tipo de ajuste en los precios”, añadió el titular de la cartera de Estado.

¿Cuándo se aplicaría la medida? Ortiz dijo que el Gobierno está listo para tomar la medida y que se buscará implementar en “la segunda etapa” que el régimen ha denominado de reactivación. Se implementará un modelo de bandas de precios. Cuando suba el costo por encima de la banda funcionará la focalización de subsidios por sectores, dijo el titular de la cartera de Estado. La medida se tomará “inmediatamente”, con el funcionamiento del fondo de reactivación económica. “La economía ya no soporta vivir este tipo de ficciones”, añadió. Por ahora la prioridad del Gobierno será la salud de los ecuatorianos que actualmente afrontan la crisis sanitaria por el COVID-19, añadió el funcionario.

No obstante, Ortiz no aclaró a qué tipo de gasolinas se revisará el subsidio, o qué pasará con el diésel o el gas de uso doméstico.

El Gobierno buscará tomar la medida tras el fracaso de octubre del año pasado, en el que protestas del movimiento indígena y otros sectores sociales obligaron a retroceder en la decisión. Desde ese entonces, las autoridades han sostenido que se encuentran trabajando en un plan para focalizar los subsidios. Sin embargo, con pocos resultados.