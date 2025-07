Denuncian a TikTok, AliExpress y WeChat por incumplir legislación europea

Noyb, una ONG austríaca especializada en protección de la privacidad, presentó este jueves denuncias contra las empresas chinas TikTok, AliExpress y WeChat por incumplir, según consideran, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea (UE).

Te invitamos a leer: Ecuador lanza sistema contra lavado de activos con financiamiento de Estados Unidos

Según la ONG, las tres plataformas no han respondido de forma adecuada a solicitudes de acceso a datos personales de sus usuarios, un derecho clave garantizado en la normativa europea.

Las denuncias se han presentado ante las autoridades de protección de datos en Bélgica, Grecia y Países Bajos.

Mientras muchas grandes tecnológicas ya cuentan con sistemas automatizados para facilitar esa información personal mediante una descarga, Noyb señala que la red social TikTok y la plataforma de compra AliExpress solo proporcionaron archivos incompletos o inservibles.

En el caso del sistema de mensajería WeChat, la solicitud fue simplemente ignorada.

Noyb señala en un comunicado que "las aplicaciones chinas son incluso peores que los proveedores estadounidenses" en cuanto al acceso a los datos que almacenan de sus usuarios.

"A las empresas tecnológicas les encanta recopilar toda la información posible sobre ti, pero se niegan rotundamente a darte acceso completo, como exige la legislación de la UE", señaló Kleanthi Sardeli, abogada de Noyb.

Esta falta de transparencia impide a los usuarios comprobar si sus datos son utilizados de forma legal, en especial en lo que respecta a transferencias a países autoritarios como China, cuya legislación permite el acceso gubernamental a esa información.

El terror ‘silencia’ al comercio y atemoriza a sus dueños Leer más

"Según la legislación de la UE, las transferencias de datos fuera de la UE solo están permitidas si el país de destino no socava la protección de los datos", recuerda Noyb, y añade que dado que las leyes chinas "no limitan el acceso a los datos personales por parte de las autoridades, las empresas no pueden proteger de manera realista los datos de los usuarios de la UE".

Otras empresas que también son investigadas

Las solicitudes forman parte de una serie de acciones legales iniciadas el pasado enero contra compañías chinas, entre ellas también Shein, Temu y Xiaomi, que sí entregaron información sobre datos de usuarios tras la petición de Noyb.

Noyb solicita a las autoridades europeas que hagan cumplir la legislación comunitaria y que se impongan sanciones para evitar estas violaciones en el futuro.

Según recuerda Noyb, la legislación europea prevé multas que podrían alcanzar hasta el 4 % de la facturación global de las empresas sancionadas, lo que en el caso de AliExpress supondría hasta 147 millones de euros.

Noyb está liderada por el abogado Max Schrems, conocido por haber tumbado en dos ocasiones el sistema de transferencia automática de datos personales entre la UE y EE.UU por incumplimiento de la legislación comunitaria.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ