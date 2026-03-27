Cómo mejorar tu historial crediticio para obtener un préstamo IESS

El historial crediticio es la carta de presentación financiera que define el acceso a préstamos

Una persona pone por escrito sus ingresos y apunta todo lo que tiene que pagar.

En medio de un contexto económico desafiante, donde muchas familias hacen esfuerzos para llegar a fin de mes, hablar de crédito ya no es solo una opción: es una necesidad. Pero detrás de cada préstamo aprobado o rechazado hay una historia silenciosa que pocos conocen a profundidad: el historial crediticio. En Ecuador, el 43 % de las personas se endeuda para cubrir gastos personales, lo que evidencia la importancia de fortalecer la educación financiera como un pilar clave para una adecuada gestión de las finanzas.

TE INVITO A LEER: Petroecuador pierde a su octavo gerente en el gobierno de Noboa

José Luis Cortez, especialista en educación financiera y en el manejo de datos financieros desde el buró de crédito Equifax, lo explica de forma sencilla: el historial crediticio es, en esencia, la carta de presentación de cada persona ante el sistema financiero. Es el reflejo de cómo se han pagado las obligaciones, desde una tarjeta de crédito hasta la factura del celular.

Ese historial se resume en un número, conocido como score crediticio, que va del 1 al 999. Mientras más alto es, mayores son las probabilidades de acceder a un crédito con mejores condiciones. Pero ese número no aparece de la nada: se construye, día a día, con cada pago puntual o con cada atraso.

Por ejemplo, con un score crediticio de 432 en Equifax sale la recomendación de que hay que mejorar y esto es porque se están pagando las cuotas de las diferentes deudas, pero con atraso.

Lo complejo es que muchas personas solo se interesan en su score cuando necesitan un préstamo, por ejemplo, del IESS. Y ahí, muchas veces, ya es tarde. “Esto es como la salud”, compara Cortez. “No se trata de reaccionar cuando ya hay un problema, sino de prevenir”.

El primer paso, insiste, es conocerse. Saber cuál es la situación actual, cuánto se debe, a quién y en qué condiciones. Para eso existen reportes de crédito que permiten ver con claridad todas las obligaciones. Es, dice, como una radiografía financiera.

RELACIONADAS Ecuador y Colombia buscan nueva fecha para dialogar

¿Qué hacer cuando se tiene muchas deudas?

A partir de ahí, empieza el verdadero reto. Cuando el endeudamiento es alto, no hay fórmulas mágicas. Lo que sigue es ordenar las finanzas, recortar gastos y priorizar pagos. Y en ese punto aparecen los llamados “gastos hormiga”: pequeñas compras o suscripciones que parecen inofensivas, pero que al final del mes pueden representar una carga importante.

Rebajas tributarias por donar vivienda: requisitos y cómo aplicar Leer más

Plataformas de streaming que no se usan, salidas frecuentes o compras impulsivas son algunos ejemplos. “Son cosas de las que se puede prescindir temporalmente”, explica, sobre todo cuando el objetivo es recuperar estabilidad.

Pero quizás uno de los errores más comunes, y peligrosos, es evitar el contacto con las entidades financieras. Muchos optan por no contestar llamadas, ya sea por temor o por la inseguridad que vive el país. Sin embargo, el consejo es claro: hablar y llegar a un acuerdo.

Las instituciones, asegura, están abiertas a refinanciar deudas, agrupar pagos o encontrar soluciones que permitan cumplir. Porque al final, a nadie le conviene un cliente que no paga, pero sí uno que busca acuerdos y cumple.

¡Cuidado con las estafas!

En contraste, hay un riesgo creciente que se aprovecha de la desesperación: las estafas. En redes sociales proliferan ofertas que prometen “borrar deudas” o “limpiar el historial crediticio” a cambio de dinero. La advertencia es directa: eso no existe.

“No se puede borrar una deuda. Es imposible”, recalca Cortez. Lo único que realmente mejora el historial es el pago responsable y sostenido en el tiempo.

¿Cuánto tarda recuperar un buen score?

¿Y cuánto tarda en recuperarse un score? No hay una respuesta única. Depende de cada caso, del nivel de endeudamiento y del compromiso de pago. Pero hay una certeza: cada cuota cumplida es un paso hacia arriba.

En este camino, la tecnología también juega a favor. Hoy existen aplicaciones, alertas y herramientas digitales que permiten monitorear el score, recibir notificaciones y llevar un control más ordenado de las finanzas.

Ecuador se apalanca en EE. UU. para crecer en exportaciones Leer más

Sin embargo, más allá de las plataformas, todo empieza con un hábito sencillo: sentarse, anotar, sumar y ser honestos con la realidad financiera.

“Fortalecer la cultura de salud financiera implica que las personas tengan acceso a información y herramientas que les permitan anticiparse, prevenir riesgos y tomar decisiones con mayor seguridad”, explica Verónica Velasco, especialista en servicio al cliente y educación financiera.

Uno de los principales retos en el país es el desconocimiento sobre el funcionamiento del historial crediticio y su impacto en la vida cotidiana. El uso de canales oficiales y confiables es fundamental para evitar fraudes, prácticas engañosas o información incorrecta que pueda afectar la estabilidad financiera de las personas.

"Nosotros en Equifax tenemos muchas herramientas que ponemos a disposición de la gente, algunas sin costo", recalca Cortez.

Además, complementar el acceso a información crediticia con recursos prácticos, como guías, herramientas de planificación y educación financiera, permite a los ciudadanos transformar los datos en acciones concretas, facilitando el cumplimiento de metas y una mejor organización de sus finanzas.

Porque al final, tener un buen historial crediticio no se trata solo de acceder a un préstamo. Se trata de estar preparado. De poder responder ante una emergencia, de cumplir metas, de construir tranquilidad.

Y, sobre todo, de entender que así como se cuida la salud del cuerpo, también es necesario cuidar, con disciplina y constancia, la salud financiera.

Tres pasos para salir de deudas, que recomienda Banco Guayaquil

1. Haz una revisión de tus deudas Siéntate y haz una revisión completa de todas tus deudas: tarjetas de crédito, préstamos, deudas personales, etc. Conoce tu punto de partida para poder elegir la estrategia adecuada y abordar el problema de manera efectiva.

2. Elige una estrategia para abordar tus deudas

Te contamos dos estrategias básicas para hacerlo:

Método del interés más alto: Consiste en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas, como tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos vehiculares. Al enfocarte en estas deudas, reducirás el costo total de los intereses a lo largo del tiempo.

Método de la bola de nieve: Este es el método más conocido, consiste en ordenar tus deudas de menor a mayor y pagar lo máximo posible a la deuda más pequeña, mientras abonas el pago mínimo a las demás. Una vez que termines de pagar tu deuda más pequeña, pasas a la siguiente en la lista y repites el proceso.

3. Lleva un control de tus finanzas

Es importante que monitorees tus finanzas mes a mes, conozcas tus deudas y sigas el progreso de tus pagos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ