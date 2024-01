El comercio se reanima sigilosamente en Guayaquil, tras crisis de inseguridad

A las 48 horas en que Ecuador se estremeció por las escenas vistas en TC Televisión, cuando un grupo de encapuchado se tomaron el canal y que luego hubo la quema de carros y muertos en Guayaquil y otros puntos del Ecuador, este jueves 11 de enero de 2024 todavía no está activo el 100 % del comercio. Pero sí más que en miércoles, cuando más del 90 % optó por cerrar y los pocos que abrieron tenían acceso mediante una puerta semiabierta.

Este jueves, se ve más locales abiertos e incluso hay más ciudadanos circulando en las calles y alrededor de los centros comerciales. Aunque en forma general la ciudad todavía se mantiene en alerta. Los administradores de los negocios han reiterado que van a ir tomando decisiones cada día y que sí es necesario enviar temprano a sus colaboradores a casa están dispuestos a hacerlo; y que dependiendo de cómo está la situación en ese momento se toma la decisión de abrir o no el local.

Mall.- En la avenida Ernesto Albán un grupo de personas esperan la apertura del centro comercial. Lina Zambrano

"Salimos a trabajar porque hay que tener dinero para comer y pagar los servicios básicos. Me considero una persona calmada, pero el martes no pude evitar llorar por lo que ví que pasaba en TC. Fui a ver a mi hija al colegio y en acepté una carrera de un cliente que recogía a su hijo a su sobrino en sus centros de estudio. Esa carrera la plataforma, que tiene taxímetro salió 45 dólares y esto fue porque había demasiado tráfico. Fueron horas de terror que todavía está en mi mente, pero toca armarse de valentía y con la bendición de Dios salir a trabajar", relató a Diario EXPRESO Hilda V., una mujer taxista que omite su apellido, porque en este momento no hay seguridad de nada.

Tal como han manifestado los gremios productivos en este momento no van a dar cifras de las pérdidas por mantener los locales cerrados, porque en este momento lo emergente es que se recupere la paz y seguridad de Ecuador. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y desde otro gremios como la Cámara Nacional de Acuacultura se ha animado a que las empresas entreguen donativos para entregar kits a los policías y a los miembros de las Fuerzas Armadas que en este momento están resguardando el orden de un país, donde se ha tenido que declarar Estado de Excepción, hay Toque de Queda de 23:00 a 05:00 y que después de las escenas en TC Televisión se dictó Conflicto Armado Interno.

