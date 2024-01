El seguro de carro pierde su vigencia en el toque de queda

Ante el riesgo constante que enfrentan los ecuatorianos y sus vehículos, de ser víctimas directas o colaterales de los atentados por parte de los grupos criminales, denominados “terroristas” por el Gobierno, la preocupación sobre la vigencia de los seguros médicos, vehiculares y de vida se dispararon ayer en las redes sociales.

Ante ello, en reunión, las aseguradoras privadas del país tomaron ciertas medidas sobre si cubrir esas afectaciones en medio de la ola de violencia, en pleno estado de excepción, decretado el pasado lunes 8 de enero, y luego de que el martes pasado, el presidente del país, Daniel Noboa, declarara la existencia de un “conflicto armado interno en Ecuador”, a través de un decreto, tras el acto terrorista de la toma de un canal de televisión.

La resolución principal de las aseguradoras fue continuar con la vigencia de los seguros y que cada compañía aborde los casos que se le presenten, tal como lo ha estipulado en su contrato con el cliente. “Las condiciones de las pólizas no cambian”, confirmó a EXPRESO Patricio Salas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg). Horas después, también lo hizo, a través de un comunicado, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS).

La duda surgió porque las compañías de seguro en Ecuador mantienen una de las cláusulas que establece que las lesiones o enfermedades resultantes de, entre otras situaciones, “guerra civil” o “actos terroristas”, no serán cubiertas.

“Todas las aseguradoras tienen esta exclusión en cuanto a seguros vehiculares y médicos, y ya dependerá de cada aseguradora si omitirla para apoyar a la ciudadanía, como se lo hizo en la pandemia de la COVID”, detalló el bróker Enrique Sotomayor. El especialista, además, aclaró que el único seguro que sí sigue vigente como siempre, pese al estado de violencia en el país, es la póliza de vida. “Seguro médico no es lo mismo que póliza de vida. La única exclusión que tiene la póliza de vida, es el suicidio por los dos primeros años”, explicó.

Además, el también bróker de Seguros, Guido Jalil, explicó que varias aseguradoras mantendrán las pólizas médicas y vehiculares vigentes, pero solo para sus clientes que están al día con sus pagos.

“Las compañías de seguros siempre se han mostrado a la altura y respaldan a sus asegurados, así que apoyarán como lo hicieron en la pandemia, aunque algunas hayan tenido que pagar una fortuna”, añade Jalil.

No obstante, Salas aclaró que a pesar de la vigencia de las pólizas, las empresas sí harán ciertas excepciones. Se dejará de cubrir las afectaciones y daños a personas y vehículos que irrespeten el toque de queda, el mismo que prohíbe la circulación entre las 23:00 hasta las 05:00. Los perjuicios suscitados en ese lapso no son cubiertos porque se estaría incumpliendo la ley. “Hay condiciones que tienen las pólizas. En ese horario no se cubren porque a esa hora no se debe circular”, añadió Salas.

A lo largo del día de ayer, una a una, las aseguradoras del país informaban de sus resoluciones en sus redes sociales. Por ejemplo, la aseguradora Sweaden detalló que “todos los daños o inconvenientes ocurridos, serán atendidos por nuestros equipos, que estarán prestos para servirles en lo que necesiten”.

La compañía Seguros Unidos publicó algo similar, mencionando que sus clientes “contarán con todas las coberturas y las condiciones contratadas, siempre que se cumpla con las normas emitidas por el Gobierno, durante el estado de excepción”.

Salas aclaró también que las pólizas de seguro no cubren terrorismo, pero sí los perjuicios por vandalismo. Lo que quiere decir, por ejemplo, que si terroristas incendian un auto y se adjudican ese hecho, en ese caso el daño del carro tampoco será cubierto por el seguro. Pero si en medio de la ola de violencia, el carro sufre un accidente de tránsito o una caída de árbol, por ejemplo, la compañía cubrirá los gastos como lo había establecido.

