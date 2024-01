La falta de uniformados en las calles insta a cerrar los locales

La zozobra reinó todavía un día después de que un grupo de encapuchados se metieron a la fuerza y sometieron a los trabajadores de TC Televisión, un medio de comunicación ubicado al norte de Guayaquil.

Te invitamos a leer: TC Televisión: lo que se sabe sobre el secuestro que aterró a Ecuador

Este miércoles 10 de enero de 2024 se volvió un día atípico, las calles de la ciudad lucían con pocas personas caminando y un limitado tránsito. No pareció ser un día activo de trabajo, el ambiente que se percibió en el sur, centro y norte de la ciudad es de miedo y ante la falta de la presencia de policías nacionales y de miembros de las Fuerzas Armadas la mayoría de los negocios decidieron no abrir.

Los bancos privados atienden con normalidad este 10 de enero de 2024 Leer más

“Trabajo en uno de los principales almacenes de electrodomésticos del país y esperamos ver si otros locales abrían, por lo menos el vecino. No sentimos seguridad. Mire aquí en la avenida 9 de Octubre no hay uniformados”, cuenta uno de los ciudadanos que trabaja como ejecutivo de ventas, que prefirió no identificarse por la ola de violencia que hay y por temor a represalias.

Otra de las personas que trabaja en el centro de Guayaquil comentó que todavía se sentía nerviosa pero debía salir a laborar, pese a que el martes 9 de enero al irse para su casa vio cómo disparaban fuera del Mercado Central.

También puede leer: Noboa enviará a 1.500 sentenciados a Colombia y esta dice que no puede recibirlos

Centro.- Los pocos locales que atendieron tenían una sola puerta semiabierta. Joffre Flores

La cotidianidad de los negocios está alterada, los pocos comerciantes que abrieron sus locales señalan que van a ir tomando decisiones cada día y tenían acceso a una puerta semiabierta. “No sabemos qué pasará mañana, ni siquiera tenemos la certeza de que hoy vamos a trabajar las ocho horas”, dijo un comerciante.

Pese a conflicto armado interno, la cobertura de seguros sigue en vigencia Leer más

A la altura de la calle Panamá la escena de locales cerrados fue similar a lo que se veía en la avenida 9 de Octubre. E incluso en la Bahía, allí uno de los comerciantes dijo que por días mínimo tiene ingresos de 3.000 dólares, porque vende electrodomésticos y que ahora tiene 0 de ingresos y que no sabía qué hacer, porque debía cubrir unos cheques entregados a fecha. “Voy a hablar con mis proveedores, tengo confianza de que me van a confirmar. Disculpe que no me identifique, pero la ola de violencia que hay en el país no da seguridad para nadie y temo a las represalias”, dijo el comerciante.

Ni siquiera los vendedores ambulantes se atrevieron a salir a trabajar, los pocos que hicieron mostraron, por ejemplo, que ya era mediodía, y que recién habían logrado vender una botella con agua. “El día que no trabajo, no tengo para comer. A esta hora, por la venta de agua y refrescos ya me he hecho unos 20 dólares; pero llevo recién 1 dólar”, menciona la vendedora ambulante.

Mientras ella relataba eso, cruzó por la Bahía un vendedor de tomates, quien caminaba buscando clientes que le compren su producto. Pero no halló comprador.

Otra opción de lectura: Aguiñaga: "Creo que el gobernador del Guayas debe reorganizar su estrategia"

Mall. La larga fila de taxis muestra la falta de usuarios, había pocos clientes en el centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil. Joffre Flores

En los centros comerciales la escena fue diferente. Todos los locales abiertos, atendieron desde las 10:00 hasta las 20:00; pero hubo pocos clientes y eso se evidencia en la larga fila de taxis esperando algún usuario. El único centro comercial que no abrió fue el Albán Borja, por los dos carros quemados y dos muertos que ocurrieron el martes.

Apoyo El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica se unió a los gremios que expresaron su apoyo para que el Gobierno tome el control del orden público.

Supermercados. Pocas personas salieron a abastecerse de alimentos. Joffre Flores

Todos los supermercados sí abrieron y muy pocos ciudadanos estaban llevando alimentos, agua y productos de higiene por precaución de que les toque estar más tiempo en casa.

Secuestro de TC da vuelta al mundo y riesgo país de Ecuador se eleva a 2.039 puntos Leer más

La Cámara de Comercio de Guayaquil señala que tiene, al momento en que se escribe este artículo, datos del porcentaje de los locales que abrieron. “Lo que tenemos es un aproximado del dinamismo de la actividad económica que está funcionando al 50 % de su capacidad”, indicó el presidente del gremio de los comerciantes, Miguel Ángel González.

El comercio ha resistido las pérdidas de la pandemia de la COVID-19; de los cortes de energía eléctrica, que en los próximos días regresarán y ahora tienen el golpe en la facturación por la ola de violencia que hay en el país. Los administradores de los negocios aspiran a que el sacrificio económico sirva para que el Gobierno le devuelva la paz y seguridad que tenía antes Ecuador.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.