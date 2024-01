Daniel Noboa se hace harakiri en la radio de Yunda

No es que haya desperdiciado la oportunidad perfecta para lanzar un mensaje de unidad nacional frente al ataque de las mafias en contra del país, no; lo que hizo ayer el presidente Daniel Noboa fue estropearla de forma torpe y caprichosa.

La Asamblea aprobó en segundo y definitivo debate la Ley Energética de Noboa Leer más

Así es: la declaración que hizo ayer martes 10 de enero Noboa durante una entrevista que concedió a la radio Canela de Jorge Yunda fue un autosabotaje. En lugar de agradecer los mensajes de respaldo de algunos políticos a su trabajo por más oportunistas e hipócritas que puedan haber sido, lo que hizo es atacarlos con una increíble agresividad.

(Le puede interesar: "Estamos en un estado de guerra", las más recientes declaraciones de Daniel Noboa)

Y para colmo de males, lanzó un puyazo inexplicable y desconcertante a Teleamazonas, que se había convertido en la estrella de una gran porción de la opinión pública por su cobertura ininterrumpida de la jornada macabra del lunes 9 de enero.

En efecto, Noboa no pudo haberse esmerado más y mejor para perjudicar a su propia gestión en la Presidencia. En lugar de haber agradecido o de haber tenido al menos un gesto diplomático ante las expresiones de apoyo de varios políticos luego de los episodios de violencia del lunes, se fue lanza en ristre contra ellos.

Cuando uno de los periodistas de Canela le mencionó el tema y singularizó al excandidato presidencial de los socialcristianos Jan Topic, Noboa no dejó títere con cabeza. “Quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política, ni experiencia bélica, ni ha sido parte de las fuerzas armadas”, dijo Noboa.

Algo similar ocurrió cuando le mencionaron el caso de José Serrano y María Paula Romo. De Serrano dijo que gran parte de los problemas actuales se originaron durante su paso por el Ministerio de Gobierno en tiempos de Rafael Correa y de Romo que “puede decir lo que quiera, ofrecer lo que quiera, pero la veo muy cambiante: hace cinco días despedazaba todo el accionar del Gobierno, que no existía el Plan Fénix”.

El muñeco de cartón está tomando vida Leer más

En lugar de agradecer o felicitar a estos actores para así potenciar la idea de unidad en contra de las mafias optó por lanzarles basura. En el caso de Topic aún fue más desconcertante teniendo en cuenta que fue candidato presidencial de los socialcristianos, quienes aparecen como los más leales y entusiastas miembros del llamado pacto legislativo de gobernabilidad.

Topic reaccionó: en su cuenta de Twitter le recordó a Noboa una entrevista que el presidente había dado a Ecuavisa hace varias semanas, donde dijo que iba a revisar las estrategias para combatir la inseguridad con él y le dijo que “en relación con sus comentarios sobre mi hoja de vida, considero que no es digno de un presidente divulgar información incorrecta, especialmente cuando esta puede ser fácilmente verificada”.

¿De qué le servía a Noboa ganarse la antipatía de quienes más lo habían defendido y que hasta cambiaron de opinión sobre extradición ahora que él está de presidente? Un poco de astucia política con cierta inteligencia emocional le hubieran servido para no cometer un error tan torpe.

Lo de Teleamazonas no pudo ser peor. El presidente acusó a ese canal de televisión de “espectaculizar” a la población al haberse enlazado a la señal de TC Televisión mientras se produjo el asalto de un grupo de vándalos.

Hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado señaló en sus redes sociales que los detenidos por irrumpir en las instalaciones del medio de comunicación nacional TC Televisión irán a prisión preventiva por el delito de terrorismo.



Más información: https://t.co/8HOtMLzx6T pic.twitter.com/vmFntCxW6i — Diario Expreso (@Expresoec) January 11, 2024

Es más, dijo que habría que investigar a ese canal por haberlo hecho. “Nosotros sí cortamos la señal; pero, mágicamente, y eso me gustaría que investiguen también, se enlazó Teleamazonas”. Noboa, evidentemente, está muy mal informado: el enlace que hizo Teleamazonas fue de la señal en vivo de TC Televisión ya que resulta imposible que lo hubiera hecho de otra forma. “¿Por qué Teleamazonas quiere espectacularizar eso? ¿Por qué se enlaza, porque no había una reportera, no había un reportero? ¿Por qué se enlaza en vivo Teleamazonas y agarra la señal de TC?”, agregó.

Hay 12 detenidos por incendiar buses y secuestrar a tres policías en El Oro Leer más

Noboa no solo que agredió a un medio de comunicación cuando se supone que los medios podrían ser los grandes protagonistas de una unidad nacional para combatir a las mafias, sino que lo hizo precisamente cuando la opinión pública estaba celebrando en redes sociales la cobertura que hizo ese medio. Difícil imaginarse un autosabotaje político mayor.

Si quiere leer esta y otras noticias, suscríbase a EXPRESO. SUSCRÍBASE AQUÍ