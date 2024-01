El muñeco de cartón está tomando vida

Empiezo este espacio invitando a un momento de luto. Por todos los que perdimos, por las imágenes que nos tocó ver y por el país que ahora somos.

En el artículo anterior fui crítica con el Gobierno, de forma concreta con el presidente Daniel Noboa. Le dije que parecía haber leído la carta de su antecesor, pues hasta el momento había actuado de la forma que Guillermo Lasso lo hubiera hecho.

Y así como los zapatos rojos, se convirtieron en rojo sangre. Su muñeco de cartón, se convertía en la ausencia de un presidente de carne y hueso.

Su (primer) estado de excepción no iba a funcionar. Y, el 9 de enero de 2023, vivimos el día más violento en la historia de nuestro país.

Mientras veía las tomas de TC, solo esperaba que no mataran. Pensé en la posibilidad de que empezaran a hacerlo en señal abierta. ¿Hay otra definición de terrorismo?

Y ahí, en medio de la desesperanza y el caos: su decreto. Estamos en guerra. ¿Qué significa este decreto y qué podemos esperar de él?

Primero ya no nos estamos enfrentando a delincuentes. Sino que se los cataloga como terroristas. Las bandas identificadas con nombre y apellido. Al ocurrir esto las Fuerzas Armadas pueden enfrentarlas en territorio nacional.

En una de la entrevista que dio el Presidente, dejó claro que espera que esta medida tenga mayores implicaciones: que si un juez mañana pretende liberarlos, sepa que está siendo “cómplice” de terroristas, y que será juzgado bajo esa figura.

El decreto nos declara como un conflicto armado no internacional. Hay un punto interesantísimo de esto. Se ampara en el Derecho Internacional Humanitario, con esto lo que establece es que los no combatientes estamos en riesgo y debemos ser protegidos. Bajo esta premisa, por el riesgo que corremos, las operaciones militares pueden empezar con intensidad; no deben esperar para responder de forma proporcional, sino que su accionar puede ser proactivo.

La Asamblea Nacional ya se pronunció: indultos para los policías y miembros de la Fuerzas Armadas mientras dure el Estado de Guerra.

Conclusión. Apoyo político: hay.

Antes de responder la siguiente pregunta: ¿Qué podemos esperar de él? Una puntualización:

Ver las caras de los implicados es estar frente a la cara de toda una generación perdida y abandonada. Y cuando digo perdida, es porque quienes están ahí, no tienen marcha atrás. ¿Cómo se “regresa” después de matar? Pero preguntémonos, como sociedad: ¿no deberíamos exigir que los niños completen su educación en vez de terminarla en una escuela para sicarios? Si no atacamos una de las causas principales de la violencia -la falta de oportunidades- podemos superar este momento, pero siempre estaremos perdidos.

Retomando: ¿Qué podemos esperar de este estado de guerra?

De forma inmediata la pacificación en las calles (especialmente las zonas más vulnerables) por la movilización y presencia de las Fuerzas Armadas.

Resultados tangibles de las operaciones militares: a qué grupos han apuntado, cuántos fueron capturados, y las bajas en el proceso.

Militarización de las cárceles de manera continúa. Después de todo: de qué sirve la captura si en la cárceles van a seguir siendo dueños del país.

El tercer punto es el que más preocupa. En redes se ha propuesto que por la excepcionalidad del caso, los más serios sean retenidos en bases militares, o -si cabe- ser trasladados inmediatamente a La Roca.

Noboa anunció que mañana mostrará los planos de las nuevas mega cárceles, porque en esta lucha no hay marcha atrás.

Si es así, felicidades: el papel está cobrando vida.

