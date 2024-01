Noboa tiene una sola misión: demostrar a los escépticos que él no es Lasso 2.0

Daniel Noboa tenía una misión y solo una misión: demostrarle a todos los escépticos que él no era Lasso 2.0... Y no lo está logrando. En la primera crisis que atraviesa su gobierno, decide aplicar la guía que le dejó su antecesor.

Al parecer la carta de despedida y recomendaciones, sí fue leída. Lo que me imagino que decía:

Querido Daniel,

Bienvenido a Carondelet. Crisis tendrás muchas. Así que para ahorrarte tiempo, te dejo una lista de recomendaciones:

- Si no estás preparado ante una crisis, no importa: convoca a una rueda de prensa o cadena nacional, en el camino encontrarás que decir. Y si no sabes, no pasa nada, cancélala. Nadie va a pensar que estás siendo improvisado.

- Mantén silencio. Que ni un vocero diga una sola palabra. Mejor que elucubren en redes sociales qué está pasando.

- Eso sí, cuando entre la Policía y las Fuerzas Armadas a “reestablecer el orden” toma fotos y videos. Si logras que los PPL posen en el suelo, mejor. Siempre súbelas a redes, Daniel.

- Sal solamente cuando ya tengas listo el estado de excepción. Y cuando lo presentes di: “no negociaremos con las mafias”. Claro que puedes utilizar las palabras a tu elección. A mí me gustaba “mafias”, pero reemplázala por la que prefieras; terroristas veo que estás diciendo. Lo importante es que se sienta que tú accionas y ellos responden. Tranquilo, nadie te va a reclamar por no haber estado listo para la retaliación.

Posdata: como anexo a esta carta está un borrador de estado de excepción que puedes usar o hacerle pequeñas modificaciones. Te va a ayudar.

Daniel Noboa, ya no corre riesgo de ser “Lasso 2,0”, sino -como lo bautizaron en redes- Lasso Sub-35.

Esta crisis no era una más.

No eran los guías penitenciarios que estaban de rodillas. Era el país.

Era el Estado reducido, sumiso, humillado.

El único vocero, afirmó este 8 de enero, en Teleamazonas que “la mejor decisión que podría haber tomado el Estado es no hacer nada”. Traducción: quisimos mover a Fito a la Roca, se filtró la información (¿Cómo se “filtra” algo si lo dice en una entrevista radial días antes el Presidente?) y ocurrió una situación que no pudimos controlar. Lo más cómodo hubiera sido no remover el avispero. Así se hubiera quedado tranquilo en su celda y todo esto “nos lo evitábamos”.

No tenemos Presidente.

No tenemos Gobierno.

¿Cómo puede existir la Presidencia sin autoridad?

Ante este evidente golpe a la imagen de Noboa, me imagino que posicionarán a la consulta como necesaria para combatir la criminalidad. Y para eso, en las nuevas tratarán de ser más radicales. Lo único que lo diferencia (por el momento) de su antecesor.

Pero no se engañe: después de este episodio, aunque gane con un 80 % todas las preguntas, el clamor lo está abandonando y se está direccionando a las siguientes narrativas:

No puede elegirse a un presidente solo por ser la opción “anti Correa”.

Necesitamos volver al Ecuador que vivíamos.

No son los guías penitenciarios que están de rodillas... Es al Estado que representan. Y ver al país así de reducido, causa tristeza.

Porque la bandera ante la que me arrodillé, besé y juré lealtad, ahora sirve de alfombra en los pabellones de la Penitenciaría.

Porque quiero que el Presidente sea el que se sienta en Carondelet. Y no el que duerme en una celda.

Pero para eso quien esté frente a Ecuador debe ser de carne y hueso y dejar de ser de cartón.

