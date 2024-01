Noboa: "Juez o fiscal que ayude a estos grupos es parte de una red de terrorismo"

La lucha será implacable. El presidente Daniel Noboa detalló este 10 de enero de 2024 los alcances del decreto que reconoce un conflicto armado interno en Ecuador. Sostuvo que la calificación de terrorista también incluirá a jueces o fiscales que ayuden a los criminales.

El 9 de enero de 2024, el primer mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 111 que reconoce un conflicto armado interno en el país. El documento también identifica como terroristas a más de una docena de grupos de delincuencia organizada.

Daniel Noboa firmó el decreto 112 en el que dispone al Ministerio de Gobierno, del Interior y la Policía Nacional que doten de protección y seguridad a los altos mandos del Gabinete Estratégico de Seguridad, también a sus cónyuges e hijos residentes en Ecuador.

Sin embargo, en una entrevista radial concedida este 10 de enero de 2024, el presidente Noboa añadió que "los jueces o fiscales que estén con los delincuentes también serán considerados como parte del terrorismo".

Sostuvo que esta medida "no solo es de bala", sino que también incluye al rol de la Función Judicial. "Es un mensaje de que nosotros (el Estado) no vamos a ceder, no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente", acotó el primer mandatario.

Del mismo modo, el presidente Noboa sostuvo que la misma lógica aplicará la los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que traben cualquier operativo. "Serán procesados porque están asistiendo a terroristas", añadió el mandatario.

Los operativos ya dejan más de 70 detenidos en el país

El primer mandatario indicó que, desde la declaratoria del conflicto interno en el país, las Fuerzas Armadas ha aprehendido a más de 70 personas en todo el territorio nacional. Asimismo, reveló su postura ante los mensajes desafiantes de los grupos criminales.

"Mi postura es que todos los grupos terroristas son objetivos militares. Si quieren hacer el alarde que hacen, bueno, pues sean valientes y peleen con los militares", sostuvo Noboa durante la entrevista radial concedida este 10 de enero de 2024.

El mandatario también recordó que el Estado está "luchando por la paz y contra grupos terroristas". Según indicó el presidente, los grupos identificados como terroristas tendrían a más de 20 mil personas en sus filas.

