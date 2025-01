Empleo: uno de los cinco principales retos económicos para 2025

Pocos se animan a calzarse los zapatos de quien se hará cargo del Ministerio de Economía y Finanzas en el próximo Gobierno, a partir de mayo de este 2025. El contexto es un Ecuador que no ha logrado controlar el crecimiento de sicariatos y extorsiones, ni las matanzas carcelarias; y que ha buscado superar la crisis eléctrica con un ‘apagón industrial’ de quince días.

Como antecedente está el informe del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), que evidenció que entre 10 países, Ecuador es el único cuya economía decreció. En la práctica, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0,4 %. Es un indicador que muestra la salud de la economía. Aunque el FLAR también espera una recuperación del PIB del 1,6 % este año.

Para empezar el 2025 con la claridad de ver las cartas que se deberán jugar sobre la mesa, EXPRESO les preguntó a dos economistas cuáles son los cinco retos económicos que enfrentará el próximo presidente.

La visión de Gonzalo Criollo

El economista Gonzalo Criollo, director ejecutivo de Corporación de Promoción Económica (Conquito), anota que Ecuador vive un proceso de relentización, agravado por la crisis de electricidad.

En esa línea, para él, en el próximo Gobierno se debe tener claro que el empleo adecuado es extremadamente bajo. “No pasa del 35 o 36 %, lo que quiere decir que de diez trabajadores, solo tres tienen contrato con estabilidad laboral y acceso a la Seguridad Social. Mientras tanto, siete están facturando, no cuentan con beneficios y dedican más de cuarenta horas a sus labores”.

Por eso, Criollo considera que el primer reto será la generación de empleo. Para ello, no hay que inventar el agua tibia, anota. “Hace falta un plan fuerte de inversión en obra pública, ya que la construcción genera trabajo de forma inmediata. Hay gobiernos locales con proyectos de inversión listos. Estoy pensando en plan para conectar Los Chillos con El Arbolito, de la Prefectura de Pichincha”, dice.

El segundo reto va muy anclado al primero: reactivar el consumo de los hogares, ya que cuando no hay empleo, no existe consumo y eso causa problemas a las empresas, que no logran salir de su producción, lo que deriva en menos empleo, analiza. “Eso es un círculo vicioso fatal. El empleo generará liquidez. Además hay que pagar a los proveedores del Estado”.

Un tercer reto es brindar un alivio financiero a las familias que están endeudadas. “En eso soy keynesiano”.

El cuarto reto desde la visión de Criollo es evaluar cómo va el pago de la deuda externa. En los últimos ocho años ha pasado de 36 o 39 puntos a más de 48 puntos. “Es necesario revisar la estructura de pagos. No se debe dejar de pagar, pero sí hay que analizar las condiciones de pagos, para contar con liquidez”.

Y como quinto punto señala que también se debe revisar el pacto fiscal ecuatoriano. Le parece que en los últimos años se está gravando más a las clases medias que a las sociedades o empresas. “Incluso el IVA se vuelve una fórmula del desastre si queremos elevar el consumo”.

La opinión de Verónica Artola

De forma complementaria, la economista Verónica Artola, exgerenta del Banco Central y subdecana de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), expuso sus criterios sobre cuáles son los cinco retos para el próximo jefe de Estado.

El primero es hacer que la economía crezca, lo que no se ha visto en casi 11 años. “El impulso lo debe dar el sector público, con una buena inversión, ya que el temor a las extorsiones o vacunas ha creado desconfianza en el sector privado, que es más cauteloso. Y hay que ponerse al día en los pagos”.

El segundo reto debe ser impulsar el empleo para los grupos más vulnerables, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Sin eso, la economía no saldrá a flote.

El tercero reto es generar políticas públicas inclusivas, dirigidas a los más necesitados, no con subsidios sino con inversión para detener la migración, pensando en las dificultades que viven las familias en el corto plazo.

El cuarto reto es reactivar la economía popular y solidaria, pero para ello se debe solucionar la crisis eléctrica, enfatiza Artola.

Finalmente, el quinto reto, que le parece que abarca lo antes expuesto, es recuperar la confianza en el país y en sus instituciones.

“De lo contrario, las inversiones no llegarán, más bien expulsamos los capitales. La desconfianza se produce por el tema legal. La gente debe sentir que el sistema jurídico funciona, que no se pisotean las instituciones, las leyes y la Constitución. Si invierten un millón de dólares en el país, deben tener la certeza de que si hubiera un conflicto, las leyes los ampararán y lo recuperarán, que no tendrán que coimar”, explica la economista. Artola agrega que otro punto que generará confianza es que Ecuador deje de ser considerado inseguro.

Cronología:

15/03/2024: El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto 198 para subir el IVA del 12 al 15%, para enfrentar al crimen.

28/06/2024: Noboa eliminó el subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís y ofreció compensación a 84.000 unidades.

18/09/2024: Ecuador empezó un nuevo cronograma de apagones, de hasta 14 horas diarias. En abril fueron de seis horas en promedio.

20/12/2024: El riesgo país de Ecuador se ubicó en 1.197 puntos. Cuando Noboa llegó al poder la cifra era de 1.748.

En Ecuador hay una organización de desempleados

Desde el 8 de junio del 2012 existe la Asociación Nacional de Desempleados y Subempleados del Ecuador. Su presidente, Marcelo López Guevara, tiene 70 años y está jubilado. Señala que son al menos 600.000 personas, aunque no todas acuden a reuniones presenciales o por Zoom en 19 provincias. Él asegura que los políticos se aprovechan y con mentiras consiguen el voto.

Según López, esta asociación tiene un listado digitalizado que permite observar que la mayoría de socios cuentan con estudios de tercer nivel. Tienen médicos, contadores, abogados, ingenieros, que no cuentan con empleo. Otros socios son cuentapropistas, más que nada comerciantes, y otros profesionales, que facturan. Esperan que se generen fuentes de trabajo.

