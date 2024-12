El 28 de abril del 2021 en Ecuador se despenalizó el aborto por violación, tras una sentencia de la Corte Constitucional. Así se respondió a la demanda de colectivos de mujeres y de organismos internacionales.

Más de tres años después de ese avance en materia de derechos, organizaciones como Human Rights Watch respaldan a organizaciones locales. ¿Qué buscan? Que se despenalice el aborto en todas las circunstancias y que se eliminen las barreras que impiden el acceso a servicios de salud.

En Ecuador se criminaliza el aborto, excepto cuando el embarazo causa riesgo para la vida de la mujer o sea producto de una violación. Mujeres y médicos podrían ser condenados a tres años de cárcel. Por eso, Justa Libertad, coalición de ocho organizaciones de la sociedad civil, presentó una nueva demanda ante la Corte Constitucional.

En marzo le pidieron a la Corte eliminar el delito de aborto consentido del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Aseguran que cada hora, siete mujeres recurren a abortos que ponen en riesgo su vida. Exigen que se permita a las mujeres decidir sobre su cuerpo.

En julio, la Coalición Nacional de Mujeres, presidida por Miriam Ernest, también presentó una demanda ante la Corte. Señaló que si bien se dio un paso en el 2021, la ley limitó el acceso al aborto si se pasa de las 12 semanas de gestación.

“El tema de la despenalización del aborto parcial o total aún es impopular en las contiendas electorales”, manifestó la médica Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío.

Dentro de la serie de preguntas a los candidatos presidenciales, EXPRESO les consultó: Prima la cautela en ofertas electorales sobre el aborto. ¿Por qué?

En esta ocasión, solamente cinco de los 16 presidenciables aceptaron responder. Sorprendió que no lo hizo un postulante que ha respondido todas las preguntas planteadas desde septiembre. Se dijo que estaba ilocalizable.

De los cinco políticos que contestaron a este medio, únicamente Jorge Escala, de Unidad Popular, se comprometió abiertamente a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, la soberanía sobre su cuerpo y su sexualidad.

Eso, subrayó Jorge Escala, implica que las mujeres en Ecuador puedan decidir sobre la concepción, cuántos hijos y cuándo los quieren tener.

En una posición contraria está Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, quien contestó recordando que es provida. No considera que este sea un tema de política pública ni de ideología; “son temas de consciencia”, aseguró. Además opinó que quien decide abortar, supuestamente “no está en sus cabales porque acaba con la vida de alguien más. No es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema”.

Por su lado, Henry Cucalón, de Construye, admitió no estar de acuerdo con la despenalización del aborto sin causales. Sin embargo, subrayó que no apoya la revictimización a una mujer violada imponiéndole una pena de cárcel.

También Francesco Tabacchi, de CREO, dijo defender la vida, pero aclaró que debe pensar como un mandatario, por lo que respetará los criterios de la sociedad y hará valer la voluntad de la mayoría. Se comprometió a brindar acceso a educación y salud a las mujeres.

Los candidatos no se mojan

Mientras, Jimmy Jairala, de Centro Democrático, manifestó que al momento la legislación ya permite el aborto por violación. Así que adelantó que cualquier decisión extra al respecto deberá surgir de un debate democrático.

Gómez de la Torre, de Fundación Desafío, empezó la lucha a favor del aborto hace más de 30 años en el país. Critica que haya candidatos presidenciales que eviten hablar sobre algunos temas.

“No es ético. Creo que por un lado sienten un miedo fundamentado en la idea de que hablar a favor de este tema les puede hacer perder votos, por cuestiones religiosas”.

Para esta activista, no es suficiente la despenalización por causales como la violación. “No es efectiva, no responde a las necesidades de las mujeres del Ecuador, que deberían poder ejercer su derecho pleno a decidir. Se trata de la libertad para decidir si quieren o no ser mamás. Lo contrario es violar el derecho a la libertad reproductiva”.

Los colectivos de mujeres recuerdan que el artículo 66 de la Constitución, numeral 10, garantiza el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.

Según De la Torre, hasta 2023, 611 niñas menores de 14 años accedieron al aborto por violación. Pero recordó que en el país cada año se embarazan 1.500 niñas. Considera que no hay suficiente información sobre esta posibilidad y además hay objetores de conciencia velados en el sistema de salud.

La abogada de Surkuna, Ana Cristina Vera, defiende la eliminación del delito de aborto porque constituye la mayor barrera de acceso a servicios de salud reproductiva en general, incluso por las causales permitidas.

También por el respeto al proyecto de vida de las mujeres, a la libertad de elegir cómo quieren vivir, sostiene. “La existencia del delito no desincentiva el aborto, sino que expone su vida en procedimientos inseguros. La mortalidad y morbilidad materna tiene que ver con esto. Hay estigma, ruptura del secreto profesional, criminalización de mujeres y una serie de impactos”.

A Vera le preocupa que no todos los candidatos tengan una postura clara y firme a favor de los derechos humanos. “El 4 % de egresos hospitalarios relacionados con aborto tiene que ver con las causales legales. Hay muchas mujeres que no acceden, esto se relaciona con la muerte materna indirecta, por no recibir atención adecuada”.

¿Cree que la interrupción del embarazo (aborto) debería despenalizarse, sin importar si es por violación o no? ¿Por qué?

Henry Cucalón-Construye. No estoy de acuerdo con la despenalización del aborto, de forma abierta, sin causales. Nadie debería estarlo. En el caso de una mujer violada, no estaba ni estoy de acuerdo con su revictimización castigándola con cárcel en el caso de suspensión voluntaria del embarazo. Hoy esa excepción es ley debido a una sentencia de la Corte Constitucional.

Henry Kronfle-PSC. No estoy de acuerdo con el aborto. Soy una persona provida. Pienso que una mujer que toma esa decisión, no está en sus cabales porque acaba con la vida de alguien más. No es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Sin embargo, no se puede castigar dos veces a una persona afectada por una violación si es que decide abortar. Esa persona debe ir a un médico especializado que le ayude a superar el trauma psicológico y evitar así el aborto. Tomar la decisión de abortar demuestra que no estaba mentalmente bien por el trastorno ocasionado por la agresión. Finalmente, son temas muy delicados que no son políticos ni ideológicos, son temas de consciencia.

Jorge Escala-Unidad Popular. Sí debe despenalizarse el aborto porque la maternidad debe ser deseada y no impuesta. Al aborto se lo previene con educación y con la solución de los problemas estructurales de trabajo, condición económica de las familias ecuatorianas, salud y combatiendo la violencia contra la niñez, adolescencia y mujeres. Mi compromiso es con las mujeres, por lo que en el gobierno de Unidad Popular vamos a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres a la soberanía sobre su cuerpo y su sexualidad. Eso implica decidir sobre la concepción, cuántos hijos se quiere tener y cuándo. Garantizar la vida de las mujeres pobres al evitar abortos clandestinos y peligrosos. La formación en educación sexual y reproductiva. Educación para no abortar; aborto seguro para no morir.

Jimmy Jairala-Centro Democrático. El aborto en Ecuador es un tema que debe ser tratado con respeto al marco democrático y constitucional. Actualmente, la legislación permite el aborto en casos específicos, como riesgo para la salud de la mujer o embarazos resultantes de violación. Este no es un tema en el que un presidente deba intervenir. Lo que ya está autorizado por la ley, determinado por la Corte Constitucional y que el pueblo ecuatoriano decidió a través de sus representantes y sus instituciones democráticas, debe respetarse. Cualquier cambio futuro en esta legislación debe surgir del debate democrático, garantizando que las decisiones reflejen la voluntad popular y se ajusten a los procesos democráticos establecidos.

Francesco Tabacchi-CREO. Yo defiendo la vida, pero tengo que pensar como presidente, y eso implica respetar todos los criterios de la sociedad y hacer valer la voluntad de la mayoría. Mi compromiso será respetar las leyes, las opiniones y la decisión de las mujeres ecuatorianas. Y en lo operativo, promoveré la educación y las oportunidades para que ninguna mujer pase por un embarazo no deseado, además de garantizar que los sistemas de salud y el sistema de justicia funcionen al cien por ciento para que sirvan de verdad a nuestras mujeres.

En abril de 2021, la Corte Constitucional lo despenalizó en el caso de violación Candidatos se limitan a aclarar sus posturas y afirmar que se requiere un debate amplio

