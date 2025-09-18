China pide a Washington que deje de "coaccionar" a los países latinoamericanos

China y América Latina son buenos amigos y buenos socios en pie de igualdad, dijo el Ministerio de Exteriores chino Lin Jian

China instó este jueves 18 de septiembre de 2025 a Estados Unidos a cesar la "coacción" hacia los países latinoamericanos y a respetar su derecho a decidir de manera autónoma sus vínculos exteriores, tras informaciones de prensa sobre presiones de Washington para que naciones de la región reduzcan sus lazos con Pekín.

Te invitamos a leer: Ecuador clasifica para ir al Mundial de Panetones en Italia

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó hoy en una rueda de prensa que la postura estadounidense "demuestra una vez más que las políticas de presión y coerción no cuentan con apoyo y cada vez son menos viables".

"China y América Latina son buenos amigos y buenos socios en pie de igualdad, caracterizados por la apertura, la inclusión y la cooperación de beneficio mutuo. Nuestra cooperación responde a la voluntad de los pueblos y al interés común de ambas partes", dijo Lin.

El vocero agregó que "América Latina y el Caribe no son el 'patio trasero' de nadie, y tienen derecho a elegir de manera independiente su camino de desarrollo y sus socios de cooperación".

Las presiones diplomáticas

Bono Raíces Ecuador: No hay que hacer registro, así se entrega la ayuda económica Leer más

Lin instó a Estados Unidos a "dejar de coaccionar a los países latinoamericanos para que tomen partido, dejar de interferir en sus asuntos internos y aportar hechos concretos que contribuyan a su desarrollo y prosperidad, en lugar de sembrar discordia y dar órdenes".

Medios estadounidenses como The Economist y The New York Times informaron recientemente de que Washington habría intensificado este año las presiones diplomáticas, comerciales y militares hacia varios países latinoamericanos para contener lo que denomina "prácticas explotadoras" de China en la región.

Según esas cabeceras, las medidas habrían tenido un efecto limitado y, en algunos casos, reforzado la aproximación de gobiernos latinoamericanos a Pekín.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ