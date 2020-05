Los centros comerciales trazan planes para reabrir

Los grandes establecimientos comerciales también se preparan para reabrir y trazan sus planes.

La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y Dk Management Services presentaron ayer al Concejo Metropolitano del Municipio de la ciudad protocolos para reabrir los centros comerciales.

El gremio propone un plan piloto de apertura para centros comerciales que cumplan con protocolos y buenas prácticas internacionales para salvaguardar la salud de los ciudadanos.

Patricio Alarcón, presidente de la CCQ, dijo que la propuesta fue bien recibida y que los mismos centros comerciales cuentan con manuales para reabrir.

Por ahora, según Alarcón, las medidas presentadas tanto por los centros comerciales como por la CCQ, están en manos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que tendrá la última palabra. El titular de la CCQ aspira a que la próxima semana inicien las primeras aperturas de prueba de los locales.

Dk Management Services aseguró ayer que tiene listos sus protocolos de bioseguridad para ofrecer a sus visitantes ambientes adecuados y seguros en sus próximas visitas.

La firma es el operador de los centros comerciales en Quito: Quicentro Shopping, Quicentro Sur, San Luis Shopping, Granados Plaza, Portal Shopping; en Guayaquil: San Marino Shopping; en Manta: Mall del Pacífico; y en Latacunga: Maltería Plaza.

La empresa señaló que vio la necesidad de definir e implementar de manera inmediata los protocolos de ingreso a sus locales, los cuales fueron elaborados con asesoría de expertos y la cooperación de diferentes centros comerciales de dentro y fuera de Ecuador.

“Hemos buscado abarcar todos los procesos que se generan en nuestros centros comerciales, desde la manipulación y entrega de mercancías en nuestras bodegas hasta el trabajo del personal administrativo, propio y el de las personas que van a estar trabajando en las tiendas físicas”, dijo Juan Pablo Acosta, gerente de Mercadeo de Dk.

El año pasado, los centros comerciales manejados por Dk Management Services registraron 71,4 millones de visitantes.

¿Cuáles son las propuestas específicas? DK Management Services señaló que disminuirá el número permitido de personas en los ascensores de sus centros comerciales, promoviendo el uso de escaleras eléctricas.

Los patios de comidas reducirán a la mitad el aforo y se señalizará el número máximo de personas permitidas dentro de los diferentes almacenes. “Se han realizado cambios físicos y estructurales para que esto se cumpla“, dijo la firma, a través de un comunicado de prensa.

“En el caso de los patios de comida, hoy por hoy, ya tenemos una nueva distribución en cada uno de ellos. Se han quitado mesas y se ha disminuido la cantidad de sillas por mesa para garantizar el distanciamiento”, señaló Acosta.

Con los cambios se busca bajar el aforo de esos espacios a la mitad de lo que estaba permitido antes de la emergencia sanitaria.

Acosta también señaló que los cines y los espacios de juegos para niños no abrirán sus puertas aún, pese a que al centro comercial se le autorice reabrir.

Otras propuestas para los centros comerciales

Puertas de ingreso: Se propone reducir las puertas de ingreso a los centros comerciales.

Proceso de ingreso: Todos los visitantes pasarán por esclusas especiales para desinfectar su calzado en almohadillas embebidas en cloro y se desinfectará la ropa con un rocío de alcohol (inocuo para piel y ropa) que ayude a controlar el virus.

Temperatura: Se controlará la temperatura al ingresar.

Se activa el servicio ‘Pick up’

En el Puerto Principal, Mall del Sol, City Mall y Village Plaza activaron esta semana un servicio de entrega que permite a los usuarios adquirir sus productos a través de las plataformas de cada local, y retirarlos en el centro comercial, en la sección del parqueadero, donde se ha habilitado una sección para este servicio.

No todos los locales de cada centro comercial están funcionando. En City Mall, a través de la plataforma AutoCity Pick Up, diecisiete locales ofrecen el servicio, entre ellos Reflex, Kywi, Novicompu y ETA Fashion. Asimismo, en Mall del Sol, treinta y tres establecimientos han habilitado este servicio, entre ellos Optimoda, Guimsa y Sukasa. Mientras tanto, en Village Plaza, siete negocios han habilitado el Pick up en el parqueadero.

Otros centros comerciales, como el San Marino Shopping tienen habilitado únicamente la entrega de alimentos por medio de entrega a domicilio con plataformas como Glovo. MTN