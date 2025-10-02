Bonos y subsidios Ecuador: esta es la lista de apoyos sociales en 2025

El gobierno mantiene activos más de 15 programas de ayuda. Muchos fueron creados tras eliminar el subsidio al diésel prémium

El Gobierno ofrece compensaciones temporales para los transportistas, tras el alza del precio del diésel.

El gobierno de Daniel Noboa mantiene vigentes más de 15 bonos y programas de transferencias monetarias en 2025. Varios fueron creados como compensación tras la eliminación del subsidio al diésel anunciada en septiembre.

El presupuesto destinado a bonos sociales y transferencias monetarias suma $ 1.909,68 millones en 2025, un incremento del 23 % respecto a 2024. Entre enero y septiembre de 2025, el gobierno creó ocho nuevos bonos que suman $ 755 millones.

Bonos permanentes del MIES

Desde el 1 de octubre de 2025, 55.000 familias adicionales reciben el Bono de Desarrollo Humano (BDH). Este es el principal programa de ayuda económica que gestiona el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

El BDH entrega $ 55 mensuales a familias en situación de pobreza o extrema pobreza. Para núcleos familiares con hijos menores en extrema pobreza, el monto puede llegar hasta $150 mensuales, dependiendo de la conformación del núcleo familiar.

La Pensión Mis Mejores Años entrega $ 100 mensuales a adultos mayores de 65 años. Mientras que la Pensión para Adultos Mayores otorga $ 50 mensuales a personas de 65 años o más que no acceden a cobertura de seguridad social.

El Bono Joaquín Gallegos Lara entrega $ 240 mensuales a personas con discapacidad física, intelectual y psicosocial grave, con enfermedades catastróficas raras, huérfanos y niños menores de 18 años que viven con VIH-SIDA.

Bono 1000 Días

El Bono 1000 Días, dirigido a mujeres embarazadas y niños menores de 2 años, alcanzó 160.000 beneficiarios en 2025 tras sumar 20.000 nuevos.

El programa entrega un incentivo mensual de $ 50 que incluye tres pagos adicionales: $ 90 con el nacimiento del bebé, $ 120 con el primer año de vida y $ 120 con el segundo año.

Compensaciones por subsidio al diésel

El gobierno anunció tres medidas de compensación nuevas el 12 de septiembre de 2025: Bono Raíces, Bono de Chatarrización y compensación para transportistas.

El Bono Raíces entrega $ 1.000 por una sola vez a agricultores en situación de pobreza. Hasta el 25 de septiembre se habían entregado 81.630 bonos en las 24 provincias. El gobierno destinó $ 100 millones para atender a 100.000 productores.

Los transportistas interprovinciales reciben $ 1.800 mensuales, mientras que los intraprovinciales obtienen $ 1.000 mensuales. El transporte urbano recibe entre $ 400 y $ 1.000 mensuales.

Para el transporte interprovincial e intraprovincial, la compensación será de seis meses sin posibilidad de prórroga. Para el transporte intracantonal, la compensación durará ocho meses y se podrá extender por cuatro meses adicionales.

El Bono de Chatarrización entrega hasta $ 23.000 a transportistas que entreguen vehículos diésel anteriores a 2008 para renovación. Incluye créditos de BanEcuador con tasa preferencial del 9 %.

Bonos temporales 2025

El programa Jóvenes en Acción entrega $ 400 por tres meses a jóvenes desempleados de 18 a 29 años, a cambio de pasantías en entidades públicas.

El bono Reactívate/Incentívate Emprendedor otorga $ 1.000 únicos para emprendedores. La meta del gobierno es alcanzar a 150.000 emprendedores.

Ecuatorianos en Acción paga $ 400 por tres meses a personas desempleadas de 30 a 64 años, a cambio de pasantías en entidades estatales.

El bono especial para policías y militares entregó un pago único de $ 507,60. El bono para migrantes retornados paga $ 470 por tres meses.

El bono CATTA – Nuevo Ecuador entrega $ 800 únicos a agricultores para afrontar la crisis climática.

Cómo consultar si es beneficiario

Los bonos del MIES no requieren inscripción, pues los beneficiarios son identificados automáticamente según el Registro Social vigente.

Para verificar si es beneficiario, debe ingresar a www.inclusion.gob.ec, dirigirse a "Servicios en Línea" y seleccionar "Consulta Usuarios Bono y Pensiones". Debe ingresar su número de cédula y código dactilar.

