Biess permite trasladar hipotecas de otros bancos con plazos de hasta 25 años

El Biess permite trasladar hipotecas de otros bancos con mejores tasas y plazos de hasta 25 años para afiliados y jubilados

Afiliados y jubilados pueden solicitar la sustitución de hipoteca en el Biess.

Los afiliados y jubilados que tienen créditos hipotecarios en bancos privados, cooperativas o mutualistas pueden solicitar el traslado de esta operación al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Esta entidad cuenta con un producto conocido como Sustitución de Hipoteca, que permite mejorar las condiciones de pago.

Esta figura aplica para el traslado de la deuda de préstamos hipotecario por compra, construcción o remodelación de vivienda al Biess desde otra entidad financiera de Ecuador. Así, se puede modificar las condiciones, extender el plazo hasta 25 años, reducir la cuota y obtener tasas de interés competitivas, que puede reducir el valor de las cuotas mensuales y facilitar el manejo de la deuda, refiere el Bises en su comunicado, emitido este 23 de marzo de 2024.

¿Qué es la sustitución de hipoteca?



Este mecanismo aplica para:

Vivienda nueva: Casas o departamentos cuya construcción se encuentre culminada, cuente con servicios básicos y en condiciones de ser habitados.

Vivienda usada. Casas o departamentos que cuenten con servicios básicos y en condiciones de ser habitados.

El producto está dirigido a:

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Afiliados en relación de dependencia

Jubilados por vejez, invalidez o discapacidad

Los afiliados sin relación de dependencia y afiliados voluntarios también pueden acceder, siempre y cuando sea de forma solidaria con su cónyuge o conviviente, quien debe tener relación de dependencia o ser jubilado.

Celec reclama indemnización de $110 millones por dos proyectos fallidos. Progen acusa a la empresa estatal de "fishing expedition".



Toda la información 👉 https://t.co/uvIGBOqciG pic.twitter.com/d02fJjpQpt — Diario Expreso (@Expresoec) March 23, 2026

¿Cómo solicitar la sustitución de hipoteca en el Biess?

Para aplicar, la operación crediticia el usuario debe contar con los siguientes requisitos:

Una garantía cuyo avalúo comercial actualizado sea igual o superior al 125% del saldo pendiente del crédito.

El monto máximo de financiamiento puede alcanzar hasta 1.022 salarios básicos unificados, es decir $492.604, de acuerdo con la capacidad de pago del solicitante.

El Biess indicó que los interesados pueden realizar la precalificación en línea en https://www.biess.fin.ec y revisar en su portal web el listado de instituciones financieras con las que mantiene convenios para este proceso de sustitución.

Requisitos para la precalificación

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Para la precalificación los requisitos varían según los solicitantes:

El afiliado debe cumplir con un mínimo de aportaciones al IESS, que varía según su condición. Debe estar al día en sus obligaciones con el IESS o el Biess, no tener créditos hipotecarios vigentes ni solicitudes en trámite, y contar con calificación crediticia aprobada. Además, debe cumplir con los requisitos de edad, no registrar enfermedades degenerativas y no tener vínculos laborales con sectores restringidos como la zafra o el Seguro Social Campesino.

El jubilado debe estar en goce de una pensión del IESS, no tener obligaciones vencidas ni deudas pendientes con el IESS o el Biess, y no mantener créditos hipotecarios vigentes ni solicitudes en trámite. Además, no debe figurar como garante en préstamos hipotecarios, registrar enfermedades degenerativas y debe aprobar la calificación crediticia del Biess.

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