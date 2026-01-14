Banco Mundial baja a 2 % la proyección de crecimiento de Ecuador en 2026.

El Banco Mundial (BM) redujo su proyección de crecimiento económico para Ecuador en este año al 2 %, lo que implica un ajuste a la baja frente a estimaciones anteriores y refleja un escenario económico más moderado para el país, según lo indica en su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales.

En octubre pasado el organismo había proyectado para este 2026 que Ecuador crecería un 2,5 %, por lo que esto representa una reducción de 0,5 puntos porcentuales y en comparación con el año pasado habría una desaceleración, ya que para 2025 proyectó un crecimiento económico de alrededor de 3,2 %.

Crecimiento de América Latina

De acuerdo con el informe del BM, con esta proyección Ecuador está entre los países de América Latina que menos crecerán. Por ejemplo, lo hará al mismo ritmo que países como Haití y Santa Lucía y más rápido solamente que México, Trinidad y Tobago, Bolivia y Jamaica. De ahí, lo hará de una manera más lenta que sus vecinos como Colombia y Perú.

El mismo informe detalla que ciertos países contarán con un crecimiento significativo. Por ejemplo, Guayana marca un crecimiento para este 2026 del 19.6 %; República Dominicana subirá a un 4.5 % y Panamá avanzará a un 4.1 %.

A nivel regional, la institución proyecta una mejora progresiva del crecimiento económico en los dos próximos años que alcanzaría 2,3 % en 2026 y se elevaría hasta 2,6 % en 2027.

El informe de Perspectivas Económicas Mundiales es un documento elaborado por el Banco Mundial que analiza la situación económica global y regional, ofreciendo proyecciones sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el comercio y otros indicadores clave.

