  Economía

central termoelectrica
El Gobierno sigue buscando ampliar la cantidad de fuentes de energía.CELEC

El Gobierno Nacional iniciará nuevos procesos para la contratación de 260 MW térmicos

A través de un comunicado se informó que se instalarán centrales en Guayaquil, Santa Elena, Manta y Esmeraldas

El Gobierno Nacional informó de manera oficial que iniciará nuevos procesos para la contratación de 260 MW térmicos. Esto luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) declarara desierto la contratación de esa cantidad de megavatios en Pascuales. 

Así lo comunicó Celec a través de un boletín donde reveló el lugar dónde estarán las nuevas centrales termoeléctricas que entregarán esos megavatios. Se trata de Guayaquil, Santa Elena, Manta y Esmeraldas ya que, según el escrito, esos lugares cuentan con las facilidades "para incorporar esta nueva energía en el sistema eléctrico nacional".

"La CELEC EP dispone de los estudios técnicos, económicos y financieros para arrancar con los nuevos procesos de contratación en el menor tiempo posible; así como con las instalaciones (subestaciones) desde las que se abastecerá esta nueva energía rentada", dice parte del documento. 

Comunicado completo de Celec

¿Por qué se declaró desierta la contratación en Pascuales?

La resolución de Celec, dónde se declaró desierto el proceso este 12 de enero, detalla que el consorcio adjudicado no presentó las garantías obligatorias -entre ellas, la de fiel cumplimiento, anticipo, seriedad de oferta y garantía ambiental-, ni entregó el cronograma de implementación del proyecto, pese a que se concedieron dos prórrogas para la firma del contrato, que vencían el pasado 7 de enero de 2026.

Ante este incumplimiento, la Celec determinó que el adjudicatario carecía de capacidad legal para formalizar el contrato, lo que derivó en su declaratoria como fallido y en la solicitud de su inclusión en el Registro de Incumplimientos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), con la consecuente inhabilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP). Y por eso el gobierno tuvo que buscar otros lugares para ejecutar su proyecto.

"Las decisiones adoptadas responden al firme objetivo de cumplir estrictamente con la ley, en defensa de los intereses del Estado", cerró el boletín del Celec emitido este martes 13 de enero del 2026.

