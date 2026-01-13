Centros comerciales operan con autogeneración eléctrica por dos horas diarias

San Marino es uno de los centros comerciales de Guayaquil que tiene autogeneración de electricidad.

Varios centros comerciales del país activaron sistemas de autogeneración eléctrica por dos horas diarias. La medida estará vigente hasta el 16 de enero de 2026.

TE INVITAMOS A LEER: Navarro: Fallos inoportunos y crisis energética golpean la confianza para invertir

Durante seis días, un grupo de centros comerciales de Ecuador opera con energía propia, ante la preocupación por la disminución de los niveles de agua en las represas, causada por la falta de lluvias. Esta situación reavivó el temor a cortes de energía, aunque la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró que la generación eléctrica está garantizada y que no se prevén apagones.

Tras recuperación de una turbina, Termogas Machala aporta 20 nuevos megavatios Leer más

Pese a estas declaraciones, el Ministerio de Ambiente y Energía informó, a través de su cuenta en la red social X, que cuenta con un plan estratégico para el sector eléctrico, el cual incluye incentivos para los usuarios y empresas que disponen de sistemas de autogeneración.

En este contexto, la Empresa Eléctrica Quito envió una circular a DK Management Services y a otras compañías, invitándolas a utilizar su infraestructura de generación propia como parte del Plan de Gestión de la Demanda que lidera el Ministerio de Ambiente y Energía.

De acuerdo con la cartera de Estado, a escala nacional existen más de 500 equipos electrógenos calificados, y se suman otros 176 megavatios al sistema.

Tras esta invitación, nueve centros comerciales y el centro corporativo Ekopark se sumaron a la medida y operan con autogeneración eléctrica por dos horas diarias durante esta semana. En Quito, la medida se aplica en San Luis Shopping, Portal Shopping, Quicentro Shopping, Quicentro Sur y Granados Plaza. En Santo Domingo participa Bombolí Shopping; en Latacunga, Maltería Plaza; en Guayaquil, San Marino Shopping; y en Manta, el Mall del Pacífico.

La ministra Inés Manzano indicó además que otras empresas del sector productivo, como Santa Priscila, Coral y Pronaca, también están operando con sistemas de autogeneración eléctrica.

RELACIONADAS Lluvias dan un respiro a los ríos de Cuenca

La carta enviada por Eléctrica Quito

Sector privado suma 176 MW al sistema eléctrico; Manzano dice que “no es obligatorio” Leer más

En una carta enviada el 8 de enero de 2026, la Empresa Eléctrica Quito explicó que, en estricto cumplimiento del marco normativo vigente, el Operador Nacional de Electricidad, Cenace, activó un incentivo para la participación de generación privada. Este esquema regulado permite aprovechar de manera temporal, coordinada y segura la infraestructura de los grupos electrógenos de emergencia instalados por el sector privado, cuya energía será reconocida y compensada de acuerdo con la regulación de Arconel.

📌¡IMPORTANTE!



🔸Nuestro plan estratégico para el sector eléctrico incluye incentivos para los usuarios o empresas que tengan su autogeneración.



A través de una circular la @ElectricaQuito invitó a DK Management Services, así como, al resto de empresas que cuentan con equipos… pic.twitter.com/OvYQ64jmED — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) January 13, 2026

Aunque la posibilidad de generación de energía eléctrica se mantiene habilitada durante las 24 horas del día, de forma referencial se sugiere priorizar la operación de los grupos electrógenos entre las siete de la mañana y las diez de la noche, considerando posibles restricciones técnicas u operativas.

¿TE GUSTA LEER DIARIO EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ