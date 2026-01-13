Tras recuperación de una turbina, Termogas Machala aporta 20 nuevos megavatios

La Unidad de Negocio Termogas Machala incorporó 20 megavatios (MW) de energía firme al sistema eléctrico nacional, después de que entrara en operación comercial la Unidad TM4, que funciona con gas natural o diésel, y que estaba en condición de indisponibilidad desde el año 2020.

A través de un comunicado, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) informó que la restitución de esta unidad fue posible con la rehabilitación integral del generador de gases y la turbina de baja presión, que llevaba sin funcionar desde hace casi 6 años, a causa de un daño en el sistema de lubricación.

“Con el fin de apresurar su recuperación, el equipamiento fue enviado a un taller especializado en Ludwigsfelde, Alemania, en donde se ejecutó su mantenimiento mayor y reacondicionamiento integral, con lo que se devolvieron las condiciones técnicas adecuadas para su operación segura y continua”, detalla el escrito.

El generador fue reinstalado en diciembre de 2025

Luego de completar las pruebas en fábrica y su retorno al país, dice el comunicado, a finales de diciembre del año pasado el generador de gases fue instalado y puesto en servicio en la unidad TM4, lo que permitió recuperar su capacidad de generación térmica.

De acuerdo con el comunicado, dicha rehabilitación responde a la disposición del presidente del país, Daniel Noboa, de acelerar la recuperación de unidades indisponibles.

“Este hito operativo representa la recuperación efectiva de un equipo que estuvo fuera de servicio cerca de seis años. Además, es el resultado del cumplimiento de una planificación técnica rigurosa y la coordinación entre el personal de Celec EP y talleres especializados”, añade la Celec.

