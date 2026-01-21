Banco de Machala concreta una emisión en histórico toque de campana 100 de la BVG

La emisión de obligaciones fue por 15 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Guayaquil

El Banco de Machala concretó con éxito su cuarta emisión de obligaciones por 15 millones de dólares, una operación financiera que fortalece el acceso a recursos de largo plazo para el sector productivo nacional y ratifica la confianza del mercado en la solidez de la institución. Esta emisión, convertibles en acciones y con un plazo de cinco años, se convierte además en un nuevo hito para el mercado bursátil ecuatoriano.

En este contexto, la Bolsa de Valores de Guayaquil conmemoró, junto al banco emisor, su centésimo toque de campana, un acto simbólico que celebra operaciones relevantes y marca un momento histórico para el desarrollo del mercado de valores del país. El evento reunió a autoridades bursátiles, ejecutivos del sector financiero, casas de valores e inversionistas.

Durante la ceremonia, la gerente general de la Bolsa de Valores de Guayaquil, Martha González, destacó que el toque de campana número 100 representa confianza institucional, visión compartida y evolución del mercado de valores. Señaló que este hito refleja el compromiso conjunto entre emisores, estructuradores e inversionistas para impulsar mecanismos de financiamiento que promuevan el crecimiento económico sostenible del Ecuador.

González subrayó que la Bolsa de Valores de Guayaquil, que transita su año 57 de operaciones, se encuentra en un proceso de transformación y crecimiento, con una visión orientada a la internacionalización y a la ampliación del tamaño del mercado bursátil, en beneficio no solo de la institución sino de la economía nacional en su conjunto.

Emisión de obligaciones Es un mecanismo de financiamiento en el mercado de valos mediante el cual una institución capta recursos de inversiones -personas naturales y jurídicas- comprometiéndose a devolverlos en un plazo determinado, junto con el pago de intereses. Para los inversionistas, representa una alternativa de inversión regulada y transparente; para el emisor, una fuente de liquidez que se canaliza hacia actividades productivas.

Por su parte, la presidenta ejecutiva del Banco de Machala, María Eugenia Navarrete, resaltó la trayectoria de más de seis décadas de la entidad y su vocación histórica de apoyo al sector productivo, especialmente en actividades agrícolas, acuícolas y ganaderas. Recordó que el banco fue fundado en 1962 por el doctor Esteban Quirola con el objetivo de impulsar a los emprendedores y fortalecer la economía regional y nacional.

Navarrete detalló que al cierre de 2025 el Banco de Machala registró un crecimiento interanual del 11,3 % en activos, alcanzando los 1.250 millones de dólares, con una cartera de crédito de 830 millones y depósitos del público superiores a los 1.028 millones de dólares, cifras que reflejan la confianza de sus clientes y la solidez financiera de la institución.

La cuarta emisión de obligaciones, estructurada en tres clases y con diferentes esquemas de pago de intereses, incluye una innovación en el mercado local al incorporar una clase con pago mensual, lo que amplía las alternativas para los inversionistas. Los recursos captados estarán destinados a financiar capital de trabajo y adquisición de activos productivos, con el objetivo de generar empleo y fortalecer a las empresas del país.

Desde la visión de las casas de valores, se destacó que este instrumento representa una alternativa atractiva y segura para los inversionistas, respaldada por la trayectoria del emisor y una calificación de riesgo sólida, al tiempo que permite al banco diversificar sus fuentes de fondeo y fortalecer su planificación de largo plazo.

El evento cerró con un foro institucional en el que se resaltó el rol del mercado de valores como motor del desarrollo económico, la importancia de la educación financiera y la necesidad de ampliar la participación de personas naturales y jurídicas en instrumentos de largo plazo.

El centésimo toque de campana de la Bolsa de Valores de Guayaquil simboliza así no solo una emisión exitosa, sino una apuesta conjunta por un mercado de valores más dinámico, profundo y conectado con el crecimiento productivo del Ecuador.

Bolsa alcanza cifra récord

En el marco del evento bursátil que marcó un nuevo hito para el mercado de valores ecuatoriano, Fausto Ortiz, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, destacó los resultados positivos que viene registrando el sector y el rol que cumplen este tipo de operaciones en el fortalecimiento de la economía nacional.

Ortiz señaló que durante 2025 el mercado de valores a nivel nacional negoció más de 18.000 millones de dólares, una cifra superior a los aproximadamente 15.000 millones registrados el año previo. Este crecimiento, explicó, responde en buena parte al mejor desempeño del sector real de la economía, que permitió que las empresas incrementen sus colocaciones en el mercado bursátil.

Detalló que las negociaciones del sector privado pasaron de cerca de 1.300 millones de dólares a alrededor de 1.800 millones, considerando tanto la Bolsa de Valores de Guayaquil como la de Quito. Para el presidente de la BVG, se trata de un avance relevante para un mercado que todavía tiene espacio para desarrollarse y ofrecer mayores oportunidades de financiamiento a las empresas.

En esa línea, Ortiz resaltó la importancia de operaciones como la cuarta emisión de obligaciones convertibles en acciones del Banco de Machala, estructurada con la asesoría de Plusbursátil Casa de Valores. Explicó que este tipo de instrumentos busca ampliar el horizonte de inversión de los inversionistas, incentivándolos a ir más allá de los plazos tradicionales de 30 o 60 días y apostar por alternativas de mediano y largo plazo, de dos, tres o hasta cinco años.

Añadió que estos instrumentos ofrecen tasas de interés atractivas, generalmente referenciadas a la tasa pasiva más un margen adicional, lo que genera incentivos claros para canalizar recursos hacia el mercado de valores. De esta forma, las empresas encuentran nuevas fuentes de financiamiento y los inversionistas acceden a más opciones para diversificar sus portafolios.

